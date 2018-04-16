В читальне пройдет акция «Библиосумерки»

Библиосумерки «На златом крыльце сидели» состоится в библиотеке №147 в субботу, 21 апреля.

В этот вечер в зале читальни пройдет концерт «Как хороши, как свежи были розы» от участников музыкальной студии «Звездная река», квест «Карнавал сказок», мастер-классы по модульному оригами и радиотехнике.

— Мы также организуем для ребят встречу с писателем Копейкиной, которая расскажет ребятам о своем творчестве, — добавляет заведующая библиотекой №147 Наталья Гусева . — Кроме того, посетителей праздника ждут кукольные мини-спектакли для семейного просмотра «Рикки с хохолком» и «Красная шапочка».

Завершатся Библиосумерки церемонией награждения победителей конкурса поделок по литературным произведениям «Моя любимая сказка».

Начнется праздничная акция в 16:00.