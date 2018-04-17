Старейшины коренных народов Таймыра зажгли огонь дружбы на день оленевода

КРАСНОЯРСК , 17 апреля. / ТАСС /. Старейшины пяти коренных малочисленных народов Севера (КМНС) зажгли огонь дружбы на праздновании дня оленевода в поселке Тухард на Таймыре. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района Красноярского края

На Таймыре живут пять КМНС: энцы, ненцы, нганасаны, долганы и эвенки.

"В преддверии торжественного старта оленьих гонок старейшины пяти арктических этносов совместно с почетными гостями праздника зажгли огонь Дружбы, после чего хозяйки чумов праздничного тухардского стойбища провели священный ненецкий обряд «кормления» огня", — сообщили в пресс-службе.

В оленьих гонках приняли участие 50 мужских упряжек и 15 женских. Это самый захватывающий момент праздника. По словам жителей тундры, управлять благородными животными — искусство. Это северное мастерство они передают по наследству. Так, преодолев трассу протяженностью шесть км, первым к финишу пришел Александр Ямкин, ему достался главный приз — снегоход.

Как сообщили ТАСС в Заполярном филиале «Норникеля», компания ежегодно участвует в организации и проведении профессиональных праздников жителей тундры. «Ко Дню оленевода были приобретены ценные призы на сумму 2,4 млн рублей. Подарками от компании были награждены победители мужских и женских гонок на оленьих упряжках, занявшие 2-5 места. Победитель, занявший первое место, получил снегоход от администрации», — сообщили в компании.

Василий Захаров. "У Севера есть две опоры — это традиционный уклад, культура и быт коренного населения, в центре которого вот уже много веков стоит олень. Если есть олень, значит Север живет и развивает свои традиции. Вторая опора — это промышленность, инвестиции и социальные проекты. Сейчас это совместный проект руководства Таймыра и компаний инвесторов по обновлению Тухарда", — сказал советник заместителя директора по региональной политике и корпоративным проектам компании «Норникель»

День оленевода

День оленевода — традиционный праздник, который с древних времен ежегодно в марте-апреле проводится на Таймыре и других северных территориях. Когда-то раз в году оленеводы по весне съезжались на ярмарку, чтобы запастись самым необходимым.

День оленевода для кочевого населения не только веселый праздник, но еще и возможность встретиться с родственниками, пройти медицинское обследование, оформить официальные документы, купить продукты и необходимые вещи. После завершения праздника люди тундры еще несколько дней проведут в поселке, а затем снова отправятся в путь, на дальние пастбища. Вновь все вместе они соберутся только через год.