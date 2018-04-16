«Можно поседеть!»: ледовая дорога на Кего превратилась в аттракцион ужасов

Несмотря на пришедшую в Архангельск весну, все пешеходные переправы продолжают функционировать. Путь на Кегостров похож на ледяной вариант весенних разбитых дорог. Колея заполнена слякотью и ухабами, и жители интересуются — когда наконец начнут работать буксиры.

— Вся дорога заняла семь минут, но за эти семь минут можно поседеть, — рассказала Наталья Малиновская , решившая на выходных приехать в гости на остров Кего.

Замер толщины льда производится два-три раза в сутки. По сегодняшним прогнозам погоды, переправы будут безопасны еще как минимум неделю.

— Местами наблюдается наступление воды, поэтому решение о закрытии переправ будет принято исходя из оперативной обстановки, — сообщают в пресс-службе администрации города Архангельска.

Два из четырех буксиров с ледовых усилениям уже готовы к перевозке горожан. А на маршруте Экономия — Реушеньга людей будут возить с помощью аэросаней.