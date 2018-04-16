Майор юстиции из Березника награжден медалью «За спасение погибавших»

В мероприятии принимали участие 16 полицейских из 14 регионов России

Среди награжденных — наш земляк — заместитель начальника ОМВД России по Виноградовскому району, майор юстиции Алексей Тараканов

Его всегда отличали неравнодушие, желание в любой ситуации восстановить справедливость. И сослуживцы, и местные жители отмечают, что Алексей Александрович очень открытый, жизнерадостный человек, который никогда не пройдет мимо чужой беды. Так случилось и 15 июня 2017 года. Находясь со служебным заданием на улице Павлина Виноградова в родном поселке Березник, майор юстиции заметил пожар в одном из частных домов. Веранда и крыша здания уже были охвачены огнем. В окне Алексей Тараканов увидел маленьких детей и пожилую женщину, тщетно пытавшихся открыть заклинивший стеклопакет. Возможности самостоятельно выбраться у них уже не было. Офицер поспешил на помощь людям.

Ничего подходящего для того, чтобы разбить стекло, под руками не было. Тогда майор юстиции принял единственное верное решение — применить табельное оружие. Громко крикнув, чтобы дети легли на пол, Алексей несколько раз выстрелил в стеклопакет и, разбив окно, начал эвакуировать людей. На помощь ему уже спешили местные жители и хозяин дома.

Благодаря решительным действиям стража порядка удалось избежать страшной трагедии. Дети получили лишь легкие ссадины, пенсионерку госпитализировали с ожогами рук, её жизнь была вне опасности. Сам сотрудник получил ожог и несколько порезов, но после того, как ему оказали медицинскую помощь, вернулся на службу. Свой поступок Алексей Тараканов не считает геройским. Он убежден, что так на его месте поступил бы каждый человек, а тем более сотрудник органов внутренних дел, который давал присягу.

Сегодня за свой поступок Алексей Тараканов награжден государственной наградой — медалью «За спасение погибавших».