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Стационарный общественный туалет появится в центре Вологды
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Стационарный общественный туалет появится в центре Вологды 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Комфортный туалет оборудуют в здании по улице Мира, там, где он был расположен ранее. Восстановительный ремонт возьмет на себя инвестор, предварительные договоренности с компанией уже есть. Об этом сегодня заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов во время пресс-конференции, когда речь зашла о развитии городской инфраструктуры.
Напомним, помещение общественного туалета находилось на балансе компании «Зеленстрой». Обслуживание его прекратилось, когда вышло из строя оборудование. Обновленный объект будет функционировать платно.
«Возобновление работы стационарного общественного туалета — это лишь шаг на пути к созданию комфортных условий пребывания в Вологде. Сейчас в центральной части города нет таких объектов, и, бесспорно, они нужны. Перед профильными департаментами я поставил задачу комплексно развивать туристическую сферу города, начнем такую работу с детальной проработки дорожной карты, на которую нанесем даже небольшие объекты благоустройства — точечные высадки деревьев», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
В планах городских властей — оценить экономическую составляющую и эффективность нескольких предложений. К примеру, определить целесообразность установки «теплых» скамеек, которые предложили конструкторы-разработчики.
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