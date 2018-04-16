Экс-министр культуры РТ вступит в новую должность 23 апреля 

Айрат Сибагатуллин, ранее оставивший должность министра культуры РТ, станет исполнительным директором телерадиокомпании «Татарстан — новый век», сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что в новой должности он начнет работу с 23 апреля. В задачи Сибагатуллина будет входить создание новых творческих проектов. Кроме того, он примет участие в разработке концепции вещания. Наконец, в зоне ответственности экс-министра будут вопросы, связанные с общей работой телерадиокомпании. В администрации республики ранее сообщили, что Сибагатуллин оставил должность в связи с решением выйти на пенсию.