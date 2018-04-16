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Луценко рассказал об отпуске и двух ипостасях Холодницкого
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Луценко рассказал об отпуске и двух ипостасях Холодницкого 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Назар Иванович Холодницкий был у меня… Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с Квалификационной дисциплинарной комиссией прокуроров», — отметил Луценко.
Он также рассказал о том, кто заменит Холодницкого на посту главы САП и о невозможности заместить его на посту замгенпрокурора Украины.
«Есть одна очень специфическая ситуация: дело в том, что господин Холодницкий объединяет в себе две ипостаси. Он руководитель САП, и в этой ипостаси его может замещать его первый заместитель Грищук, но он [Холодницкий] еще и заместитель генпрокурора, и в этой ипостаси ни один из его подчиненных быть не может… Исполнять обязанности заместителя генпрокурора может только другой заместитель по распределению обязанностей, но закон об Антикоррупционном бюро и САП категорически замещает кому-либо из моих коллег вмешиваться, а тем более давать указания НАБУ», — пояснил Луценко.
Таким образом, некоторые обязанности замглавы ГПУ в отсутствие Холодницкого никто исполнять не может.
В то же время сам Холодницкий позже заявил, что уже вышел из отпуска. В комментарии «Укринформу» рассказал, что провел короткий отпуск на Львовщине и Тернопольщине, где побывал на могилах своих родственников.
Он также отметил, что постановление об открытии в отношении его дисциплинарного производства он получил только сегодня, хотя оно датировано 4 апреля.
«Завтра поеду знакомиться с жалобой и обязательно дам все объяснения. Болеть, прятаться или иначе тянуть не буду», — подчеркнул Холодницкий.
Он надеется за два дня дать обоснованный ответ по каждому из пунктов обвинения.
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