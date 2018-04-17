Сотню производителей Москвы выведут на торговую площадку Alibaba в 2018 году 

Московский экспортный центр запускает пилотный проект по продвижению продукции столичных производителей на мировых электронных торговых площадках, в 2018 году на площадку Alibaba.com выведут 100 столичных производителей, говорится в сообщении городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
«В 2018 году МЭЦ выведет 100 московских производителей на торговую площадку Alibaba.com, являющуюся крупнейшим в мире маркетплейсом формата B2B. Московским компаниям будут присвоены статусы «золотых поставщиков», это даст им значительные преимущества перед другими продавцами», — сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, всего за год планируется вывести на глобальную торговую площадку не менее 500 столичных продуктов. Город финансирует 100% стоимости «золотых аккаунтов».
В Москве на сегодняшний день зарегистрировано более 4,7 тысячи компаний-экспортеров. Столичная продукция экспортируется в 189 стран мира. Москва предлагает на экспорт 7,61 тысячи видов экспортных товарных позиций.
«Экспорт столицы в 2017 году составил почти половину от совокупного экспорта страны — 42%. В прошлом году Москва стала генератором 19% несырьевого неэнергетического экспорта РФ, это порядка 25 миллиардов долларов. Механическое оборудование, компьютеры, автотехника, оптика, медицинские изделия, бытовая химия — все это сделано в Москве и востребовано на зарубежных рынках», — подчеркнул Фурсин.
Генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев отметил, что специалисты МЭЦ помогут столичным продавцам создать товарные карточки продуктов, рассчитанные на максимальный маркетинговый эффект. Команда МЭЦ поддержит участников программы на всех этапах запуска, обучит экспортеров азам работы на Alibaba и пользованию инструментами маркетинговой аналитики. Среди дальнейших планов — проекты с Amazon и Ebay.