Сотню производителей Москвы выведут на торговую площадку Alibaba в 2018 году

Московский экспортный центр запускает пилотный проект по продвижению продукции столичных производителей на мировых электронных торговых площадках, в 2018 году на площадку Alibaba.com выведут 100 столичных производителей, говорится в сообщении городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Алексей Фурсин. «В 2018 году МЭЦ выведет 100 московских производителей на торговую площадку Alibaba.com, являющуюся крупнейшим в мире маркетплейсом формата B2B. Московским компаниям будут присвоены статусы «золотых поставщиков», это даст им значительные преимущества перед другими продавцами», — сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы

По его словам, всего за год планируется вывести на глобальную торговую площадку не менее 500 столичных продуктов. Город финансирует 100% стоимости «золотых аккаунтов».

В Москве на сегодняшний день зарегистрировано более 4,7 тысячи компаний-экспортеров. Столичная продукция экспортируется в 189 стран мира. Москва предлагает на экспорт 7,61 тысячи видов экспортных товарных позиций.

«Экспорт столицы в 2017 году составил почти половину от совокупного экспорта страны — 42%. В прошлом году Москва стала генератором 19% несырьевого неэнергетического экспорта РФ , это порядка 25 миллиардов долларов. Механическое оборудование, компьютеры, автотехника, оптика, медицинские изделия, бытовая химия — все это сделано в Москве и востребовано на зарубежных рынках», — подчеркнул Фурсин.