Минсвязь изменит сроки доставки писем из Москвы и обратно

Сроки доставки почты изменятся в ближайшем будущем. Об этом говорится в документе, разработанном в Минсвязи . Конверты из уличных почтовых ящиков будут выниматься реже, а письма из Москвы в другие города начнут идти дольше.

В ведомстве готов проект поправок в «Нормативы частоты сбора и пересылки письменной корреспонденции». Забирать письма из абонентских ящиков в Москве и других крупных городах сейчас почтальоны обязаны по будням дважды в день, а по выходным — один раз в день. По новым правилам этот график сокращается до одного раза в день (опустошать ящики будут ежедневно). Кроме того, чиновники решили увеличить сроки пересылки писем из столицы в другие регионы страны и обратно. Поясняют они это тем, что действующие правила 2006 года выпуска устарели и их надо подогнать под действующие реалии услуг почтовой связи

Сроки доставки писем из Москвы:

Место назначения Как будет Как было

Санкт-Петербург 6 дней 4 дня Пенза 6 дней 4 дня Петрозаводск 6 дней 4 дня Йошкар-Ола 7 дней 6 дней

Магадан 9 дней 4 дня Сроки доставки писем в Москву:

Место отправления Как будет Как было

Киров, Саранск Уфа , 5 дней 4 дня Петрозаводск

Великий Новгород 7 дней 6 дней

Псков 7 дней 6 дней

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