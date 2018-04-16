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Минсвязь изменит сроки доставки писем из Москвы и обратно
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Минсвязь изменит сроки доставки писем из Москвы и обратно 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Сроки доставки почты изменятся в ближайшем будущем. Об этом говорится в документе, разработанном в Минсвязи. Конверты из уличных почтовых ящиков будут выниматься реже, а письма из Москвы в другие города начнут идти дольше.
В ведомстве готов проект поправок в «Нормативы частоты сбора и пересылки письменной корреспонденции». Забирать письма из абонентских ящиков в Москве и других крупных городах сейчас почтальоны обязаны по будням дважды в день, а по выходным — один раз в день. По новым правилам этот график сокращается до одного раза в день (опустошать ящики будут ежедневно). Кроме того, чиновники решили увеличить сроки пересылки писем из столицы в другие регионы страны и обратно. Поясняют они это тем, что действующие правила 2006 года выпуска устарели и их надо подогнать под действующие реалии услуг почтовой связи.
Сроки доставки писем из Москвы:
Место назначения Как будет Как было
Санкт-Петербург 6 дней 4 дня  Пенза 6 дней 4 дня  Петрозаводск 6 дней 4 дня  Йошкар-Ола 7 дней 6 дней
Магадан 9 дней 4 дня  Сроки доставки писем в Москву:
Место отправления Как будет Как было
Иркутск, Казань, Пенза,
Киров, Саранск, Уфа, 5 дней 4 дня  Петрозаводск
Великий Новгород 7 дней 6 дней
Псков 7 дней 6 дней
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