Минсвязь изменит сроки доставки писем из Москвы и обратно 

Сроки доставки почты изменятся в ближайшем будущем. Об этом говорится в документе, разработанном в Минсвязи. Конверты из уличных почтовых ящиков будут выниматься реже, а письма из Москвы в другие города начнут идти дольше.
В ведомстве готов проект поправок в «Нормативы частоты сбора и пересылки письменной корреспонденции». Забирать письма из абонентских ящиков в Москве и других крупных городах сейчас почтальоны обязаны по будням дважды в день, а по выходным — один раз в день. По новым правилам этот график сокращается до одного раза в день (опустошать ящики будут ежедневно). Кроме того, чиновники решили увеличить сроки пересылки писем из столицы в другие регионы страны и обратно. Поясняют они это тем, что действующие правила 2006 года выпуска устарели и их надо подогнать под действующие реалии услуг почтовой связи.
Сроки доставки писем из Москвы:
Место назначения Как будет Как было
Санкт-Петербург 6 дней 4 дня Пенза 6 дней 4 дня Петрозаводск 6 дней 4 дня Йошкар-Ола 7 дней 6 дней
Магадан 9 дней 4 дня Сроки доставки писем в Москву:
Место отправления Как будет Как было
Великий Новгород 7 дней 6 дней
Псков 7 дней 6 дней
Источник