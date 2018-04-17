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В Самаре пройдет ярмарка вакансий для молодежи и подростков
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В Самаре пройдет ярмарка вакансий для молодежи и подростков 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 18 апреля, с 14:00 до 16:00 в ДК «Победа» (проспект Кирова, 72 а) Центр занятости населения Самары проведёт специализированную ярмарку вакансий для молодежи, в том числе для подростков, сообщает администрация областного центра.
В ярмарке примут участие 15 предприятий разных отраслей, имеющие свободные вакансии для молодых людей. В числе участников будут работодатели, участвующие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу.
Представители МКУ «Молодежный центр „Самарский“ представят интересные варианты трудоустройства, в том числе и для школьников в возрасте от 14 до 18 лет.
В рамках ярмарки вакансий также будут организованы групповые профориентационные занятия на тему „Выбор профессии“. Также подростки смогут пройти компьютерное индивидуальное тестирование, а на основе полученных результатов психологи-профконсультанты дадут рекомендации по выбору профессии и специальности.
Выпускники учебных заведений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет смогут получить актуальную информацию о специальной программе занятости „Первое рабочее место“.
Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения безработных граждан. Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.
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