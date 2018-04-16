Цифровая трансформация современных предприятий неизбежна

Фото Tulasmi.ruЦифровая трансформация современных предприятий неизбежна

Всероссийской недели охраны труда прошла в Сочи . 12 тысяч специалистов из разных уголков России съехались, чтобы обсудить важные темы безопасности на рабочих местах, сохранения жизни и здоровья работников. Основной темой мероприятия стала цифровая трансформация современных предприятий.

Цифровая экономика России

В России принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках нее пока в качестве эксперимента происходит перевод документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений в электронную форму. Речь идет о выдаче нарядов-допусков, заключении трудовых договоров, извещении работников о составных частях заработной платы, оформлении отпусков и служебных командировок, ведении учета рабочего времени и др.

Минтруд РФ выделил несколько сфер в системе охраны труда, где использование цифровых технологий может быть наиболее эффективным: контроль за безопасным производством работ и условиями труда, контроль за состоянием здоровья работников, документирование процедур в сфере охраны труда и подготовка (обучение) работников по охране труда.

Так, например, периодический контроль не позволяет обеспечить постоянное наблюдение за безопасным производством работ на наиболее травмоопасных участках. А многочисленные бумажные носители и их заполнение отвлекают специалистов от непосредственного контроля на рабочих местах. Кроме того, отсутствует возможность централизованного контроля работодателя за информированием работника. По словам директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа, с целью осуществления контроля за безопасным производством работ планируется предоставить работодателю право использовать системы видео-, аудио— и иной фиксации хода производственных процессов и производства работ и хранения информации, а также на добровольной основе предоставить надзорному органу онлайн-доступ к системе наблюдения.

«Цифровая эра диктует свои условия, — отмечает Валерий Корж, — и если она ещё не наступила, то вскоре наступит во всех сферах, поэтому будет лучше, если мы займёмся этим инициативно, чем жизнь потом заставит нас сделать это в приказном порядке».

Тема использования цифровых технологий и инноваций продолжалась на сессии проекта SafePitch. В рамках третьей сессии были представлены четыре готовых к внедрению на российский рынок проекта в области охраны труда.

По статистике, более 70% времени специалистов уходит на рутинную бумажную работу. Решить эту проблему призвана усовершенствованная корпоративная система документооборота «Информ Центр». Примерно 16% травм работников теплоэнергетического комплекса связано с внезапным выбросом горячей воды и пара, в то время как СИЗ от термических рисков не существует. Решают эту проблему инновационные защитные костюмы для работников тепловых сетей представила «Алватекс». Специализированные системы управления корпоративными поездками ООО «Хэд Мэйд Системс» не только прокладывают наиболее оптимальный путь с точки зрения расхода топлива и экономии времени, но и учитывают безопасность маршрута.

Много инновационных, в том числе и цифровых технологий, демонстрируется на IX Международной выставке по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2018. Она проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда на площадке главного медиа центра.

Основным трендом выставки этого года стала презентация инновационных продуктов российского производства, в том числе созданных в рамках программы локализации производства. Среди новинок, представленных посетителям респираторные комплексы и маски, дерматологические средства индивидуальной защиты, высокотехнологичные материалы, созданные с использованием арамидных и карбоновых элементов и многое другое.

«Исследовательские лаборатории компаний-экспонентов «выдают» действительно новейшие решения и постоянно сокращают путь от производителей до потребителей. Особенно важно, что все российские разработки сертифицированы в соответствии с международными стандартами», — отмечает заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев

На Всероссийской неделе охраны труда продолжает работу Молодежный форум «Поколение безопасного труда», поддержку которому оказывает Государственная корпорация «Ростех» . Во втором дне ребята узнавали опыт своих наставников. Одна из встреч была посвящена организации работы по мотивации персонала к безопасному поведению на рабочих местах.

Управляющий директор по инфраструктурным проектам Госкорпорации «Ростех» Виктор Кирьянов отмечает: «Задача любого работодателя мотивировать сотрудника ответственно относиться к своему рабочему месту, к технике безопасности на рабочем месте. Тут должна быть ответственность у каждого. Если происходят нарушения в области техники безопасности, работники должны это видеть, проявлять инициативу по доработке правил или технологий. Инициатива — это важно. Когда инициативы „сверху“ и „снизу“ встречаются и прорабатываются, зачастую результаты превосходят все ожидания».

Готов к труду и обороне!

В рамках Всероссийской недели охраны труда открылся фестиваль «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов

Директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж принял участие в церемонии его открытия. По его словам, неслучайно было решено проводить первый фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в рамках Всероссийской недели охраны труда, поскольку современное государство невозможно без стремления к сохранению жизни и здоровья работающего населения. Он также заметил, что символичным является и место проведения Фестиваля — Сочи — столица Олимпийских игр в России. «Приобщение трудовых коллективов к систематическим занятиям физической культурой и спортом будет способствовать созданию благоприятного социального климата в организации и повышению эффективности ее деятельности», — отметил Валерий Корж.

«Уверен, что каждый из вас за время проведения фестиваля продемонстрирует свое спортивное мастерство и эрудированность в области физической культуры и спорта, а золотой знак отличия ГТО послужит важным атрибутом активного, целеустремленного и гармонично развитого человека», — подчеркнул директор департамента.

Поколение безопасного труда

В рамках Всероссийской недели охраны труда открылся молодежный форум «Поколение безопасного труда». Около 100 студентов и аспирантов со всех регионов России собрались в Сочи, чтобы поделиться со старшим поколением своим взглядом на вопросы охраны труда. Для поездки в Сочи были отобраны лучшие, самые активные из 30 вузов страны.

Форум проводится с целью привлечения внимания молодого поколения к вопросам безопасного труда, популяризации возможности будущих специалистов подготовить и реализовать на практике лучшие решения в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, медицины и психологии труда, здорового образа жизни, управления персоналом.

С приветственным словом перед участниками выступил заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев. Он отметил, что Правительство Российской Федерации придает вопросам привлечения молодежи к решению проблем охраны труда особое значение. «Появляются новые современные производства с новыми технологиями, материалами, новые подходы к организации бизнеса — все это требует от нас с вами постоянного обновления знаний. И когда вы станете специалистами, когда вы будете организовывать такие производства, не забывайте об основном принципе: самое главное — это сохранение жизни и здоровья работников», — заявил Григорий Лекарев.

Участники форума — студенты таких специальностей как техносферная безопасность, экология и природопользование, теплоэнергетика и теплотехника и другие. Все они — участники всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность».

Золотым призером всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность» в номинации «Лучшее решение молодого специалиста в области здоровья и безопасности» стал студент Орловского государственного аграрного университета Антон Фролов . Награду вручил Управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации «Ростех» Виктор Кирьянов.

«Разработка и внедрение новых стандартов безопасности труда — комплексный процесс. Важнейшую роль в нем играет поколение молодых специалистов, которые должны понимать, что безопасность труда — это прямая ответственность как работодателя, так и работника, государства, нации и человечества. Это основа благополучия и экономического развития», — отметил Виктор Кирьянов.

Проект победителя конкурса — это компьютерная программа тестирования для сотрудников, которая позволяет при ошибке предъявлять ему правильный ответ в формате видео. Целью проекта является сокращение производственного травматизма работников, путем контроля их обучения, посредством использования мультимедийной системы предоперационного экспресс-контроля. В ней специалист по охране труда может отслеживать результаты тестирования работников и его динамику.

Программа уже внедряется на нескольких предприятиях Орловской области . Студент учится по специальности «Охрана труда», но ради проекта выучил язык программирования. Стоит отметить, что проектом уже заинтересовались в Государственной корпорации «Ростех». Представители Госкорпорации обещают изучить разработку орловского студента с целью возможного внедрения мультимедийной системы в качестве пилотного проекта на предприятиях Ростеха.

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