«Пассажиров больше, чем судов»: Дмитрий Азаров о речных перевозках во время ЧМ-2018

Количество действующих судов в Самарской области может не справиться с пассажиропотоком во время чемпионата мира по футболу. С таким предположением выступил врио губернатора Дмитрий Азаров во время оперативного совещания в правительстве.

— Тысячи людей ездят на ту сторону Волги. Мы боремся с незаконными перевозками, но их необходимо как-то компенсировать, — рассказал Дмитрий Азаров.

По его словам, со стороны Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области не поступило ответных предложений по сложившейся ситуации.

Саранске. Самара стала одним из трех городов-организаторов мирового первенства, где в дни мундиаля акватория Волги останется открытой. Ограничений на водный транспорт также не будет в Екатеринбурге

В других же городах будут действовать временные ограничения. Они не распространяются на буксиры и портовые служебные суда. Также без проблем в гавани смогут зайти корабли, чьи владельцы имеют разрешения от местных штабов организаторов мундиаля, и плавсредства от самой FIFA.

Самара примет шесть матчей мирового первенства. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.