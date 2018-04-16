Ещё
«Пассажиров больше, чем судов»: Дмитрий Азаров о речных перевозках во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пассажиров больше, чем судов»: Дмитрий Азаров о речных перевозках во время ЧМ-2018 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Количество действующих судов в Самарской области может не справиться с пассажиропотоком во время чемпионата мира по футболу. С таким предположением выступил врио губернатора Дмитрий Азаров во время оперативного совещания в правительстве.
— Тысячи людей ездят на ту сторону Волги. Мы боремся с незаконными перевозками, но их необходимо как-то компенсировать, — рассказал Дмитрий Азаров.
По его словам, со стороны Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области не поступило ответных предложений по сложившейся ситуации.
Самара стала одним из трех городов-организаторов мирового первенства, где в дни мундиаля акватория Волги останется открытой. Ограничений на водный транспорт также не будет в Екатеринбурге и Саранске.
В других же городах будут действовать временные ограничения. Они не распространяются на буксиры и портовые служебные суда. Также без проблем в гавани смогут зайти корабли, чьи владельцы имеют разрешения от местных штабов организаторов мундиаля, и плавсредства от самой FIFA.
Самара примет шесть матчей мирового первенства. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
63.ru: последние новости
Имя, время и цена: в FIFA показали внешний вид билетов на матчи ЧМ-2018 «Опять ошиблись с указателями»: в Самаре улицу Солнечную перепутали с проспектом Кирова «Фирменная одежда ЧМ-2018 — за подписку»: в Instagram запустили фейковый аккаунт «Самара Арены»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США538
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России80
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение