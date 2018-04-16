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Трансформацию телевидения и медиа обсудят на международном форуме в Москве
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Трансформацию телевидения и медиа обсудят на международном форуме в Москве 

Вести.Ru 40 минут назад
Тренды медиаотрасли и их влияние на российский рынок, медиалогистика, будущее ОТТ и Smart TV, развитие платного ТВ, перспективы 4К и VR контента обсудят на третьем международным форумом «Connected Future. Трансформация ТВ и медиа». Он пройдет 17 апреля 2018 года в московском отеле «Holiday Inn Сущевский».
На форуме эксперты поделятся оценкой перспектив цифрового медиа рынка, сценариев и трендов его развития, трансформации линейного и нелинейного вещания, рекламы и медиаизмерений. На мероприятии выступят более полусотни докладчиков. Спикеры расскажут о создании и дистрибуции цифрового видеоконтента, о новых моделях монетизации контента, включая видеоигры и киберспорт.
Среди выступающих — заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников и руководитель крупнейшего издательства детских мобильных приложений «Интерактивный Мульт» Алексей Ильин,.
Регистрация на форум «Connected Future. Трансформация ТВ и медиа» доступна по ссылке: http://www.connectedfuture.ru/register
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