Площадки раздельного накопления мусора появятся в регионах РФ в течение трех месяцев

КУРСК , 16 апреля. / ТАСС /. Главы субъектов РФ в течение трех месяцев по инициативе Минстроя организуют в районах городов площадки для раздельного накопления бумаги, стекла и пластика, сообщил ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск.

"Есть задача запуска новой системы обращения с отходами… Первая задача, которая сегодня поставлена главам всех субъектов, — в течение ближайших трех месяцев обеспечить в каждом районе города точки раздельного приема бумаги, стекла, пластика. То есть тех вещей, которые люди готовы копить, аккумулировать, выносить на вторичную переработку", — сказал Чибис.

Он добавил, что таким образом в стране в перспективе удастся внедрить раздельное накопление мусора, чтобы «наша страна становилась более экологичной, с максимально глубокой переработкой отходов».

"Важно и каждому гражданину страны быть более ответственным, потому что «свалочки» под гаражными кооперативами делает не кто-то, не мэр приезжает и вываливает мусор, а сами люди. И сами люди должны быть более ответственными к своему экологическому поведению.

И мы всех губернаторов об этом попросили обеспечить, организовать вместе с отобранными региональными операторами, с другими компаниями, которые занимаются этим вопросом, будут поставлены точки приема мусора. Чтобы все было красиво, аккуратно, даже бачки должны иметь презентабельный вид", — объяснил Чибис.