Российские олигархи: «Мы уедем в Париж — еда там лучше»

У него есть большая моторная яхта, частный самолет и другие предметы роскоши — короче говоря, все причины, чтобы радоваться жизни. Но сидящий напротив меня человек в джинсах и черной кожаной куртке — и обязательно с «Ролексом» на запястье — в мрачном настроении.

Потягивая кофе в одном из самых дорогих ресторанов Москвы — он является его владельцем — этот миллиардер с компаниями по всей Европе в свои пятьдесят лет был расстроен ростом антироссийских настроений в Великобритании , где учатся его дети.

Миллиардер рассказывает, что недавно его жена возвращалась домой в Лондон, после того как навещала его в Москве. Сотрудник паспортного контроля аэропорта Хитроу спросил ее в шутку: «Ваш муж — гангстер?»

Она была очень расстроена. «Она заплакала», — говорит он.

В Москве больше миллиардеров на душу населения, чем практически в любом другом городе, — около 70. Они знакомы друг с другом, а многие имеют связи с Лондоном.

Рассказы друзей о жестких обысках их частных самолетов сотрудниками таможенной службы аэропорта Хитроу заставляют миллиардера беспокоиться — так же сильно, как на прошлой неделе он боялся вооруженного конфликта между Россией и Западом из-за использования химического оружия Сирией

«Это кошмар, так ужасно и так опасно», — говорит он.

Он владеет крупным бизнесом в Великобритании, но не был там после инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом в Солсбери, которое привело к волне изгнаний русских и британских дипломатов.

«Мне не хочется ехать в Лондон, — сказал он. — Общее отношение к россиянам меняется только потому, что они русские. Правительство под эгидой Терезы Мэй хорошо справляется с нанесением ударов по России, выступающей в этой ситуации в роли «страшного зверя», но если это продолжится, то мы переедем в Париж — там еда лучше».

Это, несомненно, понравится Дмитрию Киселеву , руководителю российского вещания, который призвал к бойкоту британских товаров. «Боюсь, что богатые россияне не будут покупать Роллс-Ройсы, Бентли или Ягуары», — сказал он в своем ток-шоу на прошлой неделе.

«Покупка нового английский автомобиля сейчас — дурной тон. Это будет непатриотично». Продолжая тему, он добавил: «Вы также можете ожидать падения интереса к шотландскому виски».

Олигарх, владеющий рестораном, который, по слухам, стоит более 2 миллиардов фунтов, использует менее «вычурный» подход. Он всегда занимал более низкую позицию, чем другие бизнесмены, которым принадлежат британские предприятия, например, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович Алишер Усманов с его крупным холдингом «Арсенал».

Однако он не хотел бы предавать свое имя огласке: последние санкции США против кремлевских олигархов обрушили рубль и снизили стоимость российских компаний на миллиарды фунтов, что испугало и рассердило баснословно богатую московскую элиту, не говоря уж о паранойе с ее стороны.

Лондон еще не ввел никаких санкций против отдельных россиян, у которых есть свои интересы в Великобритании, но меры, принятые США, могут повлиять на них. Вашингтон предупредил британские банки, что они могут столкнуться со штрафами за продолжение сотрудничества с любым из 24 человек, которые внесены в последний «черный список».

Москва была уверена, что со стороны США санкций не последует. В январе в ответ на новый американский закон, предписывающий более решительные действия против России в свете скандала с предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США, администрация Дональда Трампа опубликовала список из 210 «олигархов» и чиновников, которые, как говорят, «расцвели» при Путине. Однако против них не было предпринято никаких мер.

«Мы подумали, что это немного странно», — сказал миллиардер, потягивая кофе, пока блондинка-«управляющая» в откровенной одежде кружила вокруг нас.

Он не входит в число тех 24 человек, чьи американские активы сейчас заморожены, но его имя было в январском «большом списке», что осложнило ему жизнь. «Иностранные банки, с которыми я работаю, стали более подозрительными», — говорит он.

Описывая себя как «инвестора», он утверждает, что не является поклонником Владимира Путина , но сомневается, что санкции против российских миллиардеров ослабят лидера. «Совершенно ошибочно полагать, что прекращение сотрудничества элиты с Западом консолидирует элиту против Путина, — сказал он. — На самом деле, верно обратное. Если мы не сможем получать финансирование из-за рубежа, понадобится помощь нашего правительства. И для этого мы должны быть добры к Путину — он решает все».

Он описывает чиновников как «бледных и дрожащих» в присутствии Путина, но также добавляет, что с президентом «легко говорить», добавив: «Он — единственный, кто обладает властью в России. Он — тот, кто решает проблемы. Однако он не чувствует никакого давления».

Бизнесмен не считает, что Россия виновата в нападении в Солсбери.

«Нет доказательств», — заявляет он, вторя Кремлю. Тем не менее он считает, что «Россия очень виновата» и что «Путин совершил много ошибок», особенно с аннексией Крыма . Хотя, по его словам «Запад еще не испробовал все способы наладить отношений».

«Запад более цивилизован, сильнее России — интеллектуально сильнее — и он должен захотеть продолжить разговор», — добавляет олигарх. — Я уверен, что Путин готов на серьезную дискуссию на 100%». К сожалению, со стороны Запада нет подходящего собеседника.

В другой роскошный ресторан на обед с латвийской актрисой прибыл бородатый олигарх, который занимается розничной торговлей. Он начал кампанию против Запада.

По его словам, было неправильно, полагать, что введение санкций в отношении олигархов поможет восстанию против Путина.

«Самая большая ошибка — думать, что мы собираемся выступить против нашего правительства — мы собираемся выступить против вас, британцы. Если я что-то украл, приходите за мной, но если нет — то все это несправедливо. Такие люди, как я, до сих пор всегда были абсолютно уверены в Великобритании, а теперь мы покинем ее».

Комментарии читателей:

Dog's dinner

Еда, безусловно, лучше, чем в России.

Dastardly

И куда вы пойдете, если вы в принципе не нужны Европе?

pirate

Пока-пока.

MaryR

Я разочаровалась в обеих сторонах. У меня есть русские друзья, которые мне очень нравятся, и я уверена, что им становится некомфортно здесь, а это — большой позор. Изоляция россиян за счет санкций из-за действий российского президента кажется крайне несправедливым и ошибочным решением.