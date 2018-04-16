Ещё
В приюте в Останкине началась инвентаризация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В приюте в Останкине началась инвентаризация 

Управа Останкинского района 48 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
В муниципальном приюте «Дубовая роща» в черте Останкинского района началась инвентаризация животных. Как сообщили в ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», в рамках мероприятия не только пересчитают животных и сверят их с учетными данными, но и сверят номера чипов, которыми снабжены все собаки.
— В дни инвентаризации будет закрыт доступ для посетителей. А волонтеры смогут по-прежнему посещать своих питомцев, кормить и выгуливать их, — пояснил заместитель директора ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Фальмонов.
Заявленный срок инвентаризации — 16 апреля — 14 мая. Но в ГБУ рассчитывают завершить ее немного раньше, за пару недель. После этого посещать приют будет можно вновь. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Неравнодушные жители Останкина приведут в порядок сквер на Новомосковской улице Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ откроют трехмерной постановкой о покорителях космоса «Жилищник»: пункты выдачи инвентаря 14 апреля заработают во всех диспетчерских Останкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии246
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки519
Ответ США признали губительным для россиян123
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение