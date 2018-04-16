В приюте в Останкине началась инвентаризация

В муниципальном приюте «Дубовая роща» в черте Останкинского района началась инвентаризация животных. Как сообщили в ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», в рамках мероприятия не только пересчитают животных и сверят их с учетными данными, но и сверят номера чипов, которыми снабжены все собаки.

— В дни инвентаризации будет закрыт доступ для посетителей. А волонтеры смогут по-прежнему посещать своих питомцев, кормить и выгуливать их, — пояснил заместитель директора ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Фальмонов

Заявленный срок инвентаризации — 16 апреля — 14 мая. Но в ГБУ рассчитывают завершить ее немного раньше, за пару недель. После этого посещать приют будет можно вновь. (иб)