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Британец, вооруженный мачете, потерпел поражение в драке с двумя десятками человек
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Британец, вооруженный мачете, потерпел поражение в драке с двумя десятками человек 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувшую субботу, 14 апреля, в английском городе Бирмингем, буквально в нескольких метрах от знаменитого стадиона «Вилла-парк», прохожие сняли на видео противостояние мужчины, вооруженного мачете, и группы футбольных болельщиков.
Какое-то время вооруженному огромным ножом молодому человеку удавалось держать нападавших на расстоянии, однако вскоре его повалили на землю, а затем жестоко избили ногами.
Полиция, приехавшая по вызову одного из прохожих, опоздала — все участники жестокой драки, включая обладателя мачете, успели скрыться.
Британские СМИ отмечают, что преступления в Великобритании, в которых используется мачете, совершаются примерно каждые полтора часа.
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