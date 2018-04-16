10 цветов, которые вы просто обязаны посадить у подъезда

Иногда молодые люди ведут себя как юные старички, сетуют (особенно в интернете): здесь грязь, здесь безобразия, здесь серой краской все вымазали. Ребята, нечего жаловаться, лучше возьмите в руки грабли и посадите цветы под балконом. А мы вам поможем — например, расскажем, какие цветы не завянут в Челябинске , несмотря на экологию и непредсказуемый климат. В этом деле нам помогал биолог ботанического сада ЧелГУ Павел Попков

П. Н. Попков: Выбирая между однолетними или многолетними культурами для приподъездной территории, требуется определить для себя цель выращивания. Посадка на летний сезон не требует ухода весь год, но многолетники хорошо приспосабливаются и с каждым годом развиваются все лучше, цветут пышнее. С многолетними цветами можно работать на протяжении длительного времени, формируя интересные композиции, поэтому мы сосредоточимся на растениях из этой группы. Также немаловажным фактором подбора ассортимента является освещение. В нашей подборке мы остановимся как на солнцелюбивых, так и на теневыносливых видах.

Из числа самых популярных цветов для придомового участка назовем бархатцы (мелкоцветные или отклоненные). Малейших заморозков они не переживут, поэтому сеять семена нужно при стабильном плюсе и на солнечном участке, а результат в виде бутонов появится в июле-августе. Вырастают они сантиметров на 30-60. Чаще всего сажают оранжевые бархатцы, однако их цветовая грамма шире: лимонные, буровато-коричневые или тёмно-красные, есть и двуцветные. В уходе бархатцы много не требуют: достаточно вовремя поливать и подкармливать раз в две недели.

Мальва розовая тоже встречается настолько часто, что ее вид слегка надоел. А вот лесную увидишь реже, к тому же ее цветы более нежные и аккуратные. Она неприхотлива, к тому же относится к теневыносливым. Это двулетнее растение, однако благодаря самосеву, будет радовать вас и соседей много лет. Мальва довольно высокая: может вымахать до 2 метров, но чаще метр с лишним. По цвету тоже можно выбрать: розовые, белые, бледно-желтые и красные. Если хотите быстрого эффекта, то сначала лучше вырастить саженцы (примерно в феврале) и произвести высадку во дворе в конце мая. Семена же сажают обычно в конце мая на глубину 2-3 см, правда, цветы появятся только через год.

Украсить приподъездный участок лет на пять можно водосбором (аквигенией). Цветок вырастает на 40-60 см, прекрасно чувствует себя в тени, неприхотлив. Окраски встречаются синие, фиолетовые, жёлтые, малиновые, белые или двухцветные. Семена высевают осенью, а рассаду в июне, но только на доращивание, на постоянку пересаживают в августе или следующей весной. Зацветает аквигения на второй год.

Лилейник или в народе лилия — солнцелюбивое растение, вырастающее в высоту до 100 см. Как выглядят лилейник, все знают, да и с расцветками понятно: жёлтые, оранжевые, розовые, красновато-коричневые цветы, раскрывающиеся по 1-3 штуки. Высадка длится с весны и до осени, правда, предпочтительнее весна, чтобы растение успело укорениться до морозов.

Флокс метельчатый отличается пышными соцветиями белых, сиреневых, розовых и фиолетовых оттенков и приятным ароматом. Вырастает от 50 до 100 см и цветет много лет (период с середины лета до осени). Особого ухода не требует.

Пион молочноцветковый может расти на одном месте без пересадки много лет. Крупные бутоны разных цветов с ярко выраженным запахом превратят двор в настоящий сад. Цветёт с конца мая до начала июля, а высаживают и пересаживают их в конце августа или осенью. В первый год нежный пион тоже не зацветет, так что красоту еще придется подождать.

Золотарник канадский смотрится куда менее парадно и броско, нежели пионы. Высокие стебли с мелкие желтыми цветами выглядит скромно и со вкусом. Зато какой стойкий и некапризный! К солнцу равнодушен, может спокойно жить в тени, морозы ему тоже нипочем. А цветет с июля по сентябрь. Им можно, кстати, не только облагородить участок, но и подлечить соседей: например, заживить ранки или улучшить работу почек.

"Сентябринкой" по понятным причинам называют астру новобельгийскую. Впрочем, цвете она не только в сентябре, но еще и в октябре. При переносимости холодных температур, все-таки тянется к солнцу, где и нужно ее сажать. Семена засеивать нужно ранней весной, а начать выращивать саженцы в конце мая, чтобы в мае посадить молодые растения в «большую землю». Впрочем, если этой весной не успели, советуем засеять семена осенью.

А как вам дицентра? Дачницы-огородницы называют его романтично «разбитое сердце». И, действительно, цветки этого растения напоминают сердечки: красные, желтые, розовые. Заглядение! В такой куст окурок не бросишь и не плюнешь. Цветут они с конца мая и по июль и, в отличие от сердец человеческих, к холоду равнодушны. Как, кстати, и к тени.

Отличное название для цветов «овечьи ушки», не находите. По-науке называется чистец византийский. Это растение с довольно высоким, войлочно-шерстичным, стеблем (до 60 см). От этой войлочности, видимо, и название. Цветы розовые. Солнцелюбив. Цветёт в июне-августе и приучен к суровым условиям Урала. Как овечка в толстой, пушистой шубе.