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Под бой барабанов: молодежь Дамаска поддержала Асада
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Под бой барабанов: молодежь Дамаска поддержала Асада 

Мир24 1 час назад
Многотысячный митинг проходит в понедельник в Дамаске. Молодежь так решила выразить свою поддержку правительству и армии Сирии и лично президенту Башару Асаду.
Десятки тысяч школьников и студентов пришли в центр столицы на площадь Омейядов. Молодые люди пели песни, били в барабаны, танцевали и скандировали «Аллах, Сирия, Башар».
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Из 103 крылатых ракет сирийские ПВО сбили 71. Атаку Вашингтон, Лондон и Париж объяснили ответом на якобы применение правительственными войсками САР химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Дамаск отрицает обвинения, отмечая, что США и союзники атаковали страну под надуманным предлогом.
Акции протеста против действий западной коалиции охватили весь мир.
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