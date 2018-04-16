Под бой барабанов: молодежь Дамаска поддержала Асада

Многотысячный митинг проходит в понедельник в Дамаске . Молодежь так решила выразить свою поддержку правительству и армии Сирии и лично президенту Башару Асаду

Десятки тысяч школьников и студентов пришли в центр столицы на площадь Омейядов. Молодые люди пели песни, били в барабаны, танцевали и скандировали «Аллах, Сирия, Башар».

Великобритания и Напомним, 14 апреля США Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Из 103 крылатых ракет сирийские ПВО сбили 71. Атаку Вашингтон, Лондон и Париж объяснили ответом на якобы применение правительственными войсками САР химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Дамаск отрицает обвинения, отмечая, что США и союзники атаковали страну под надуманным предлогом.

Акции протеста против действий западной коалиции охватили весь мир.

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