Лицеистам показали процесс очистки воды на заводе «Воскресенские минеральные удобрения»

В Воскресенском районе Подмосковья учащиеся лицея №6 побывали на открытом уроке в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Экскурсию в формате открытого урока провел заместитель начальника цеха по технологии, автор экологического проекта «Мы возвращаем воду к жизни» Дмитрий Гуськов. Он рассказал гостям о технологии очистки сточных вод и о процессах, которые лежат в ее основе», — отмечается в материале.

Так, сначала поступающую воду отделяют от мусора на механизированных решетках и от нерастворимых примесей в песколовках и первичных отстойниках. Следующий этап — биологическая очистка, которая проводится в аэротенках — специальных аэрируемых резервуарах, которые называют «сердцем очистных сооружений».

После того, как сточные воды отделяют от активного ила во вторичных отстойниках, они поступают в отделение доочистки, где, пройдя фильтрацию, приобретают привычную чистоту и прозрачность. Именно такая прозрачная вода возвращается обратно в естественную природную среду.

Помимо подробного рассказа об очищении воды, на открытом уроке ребят познакомили с участвующими в этом процессе микроорганизмами.

«Заглянуть в глубину, самую суть происходящих процессов очистки лицеисты смогли в бактериологической лаборатории цеха вместе с бактериологом Наталией Шевченко . При помощи микроскопа и специальной веб-камеры они смогли увидеть изнутри, как протекает биоценоз активного ила. Живущие в нем микроорганизмы используют растворенные в стоках загрязнения в качестве источника питания, возвращая воде ее первоначальный прозрачный вид», — добавляется в материале.

Работа цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод вызвала огромный интерес у юных гостей химкомбината. Они с большим интересом наблюдали за функционированием оборудования.

Прощаясь с лицеистами, сотрудники цеха пожелали им хорошо учиться и бережно относиться к воде. Гости высказали пожелание вернуться на химкомбинат и получили приглашение стать участниками открытого урока по экологии на полигоне фосфогипса — «Белой горе».