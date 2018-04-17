К вечеру 17 апреля в Рыбинске восстановят движение всех троллейбусов

Департамент транспорта Ярославской области провел переговоры с ООО «НЭП». После этого электричество на линии вернули в 12 часов. В «Рыбинскэлектротрансе» пообещали, что движение всех маршрутов восстановят уже к вечеру.

Напомним, что троллейбусы встали в понедельник, 16 апреля. около 15 часов. Предприятие отключили от электроэнергии из-за долгов. В феврале областной департамент не перечислил субсидию за перевоз льготных категорий граждан. Без нее руководство не смогло оплатить счета. Сумма долга за февраль 2018 года составила 3,9 млн рублей.