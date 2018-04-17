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К вечеру 17 апреля в Рыбинске восстановят движение всех троллейбусов
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К вечеру 17 апреля в Рыбинске восстановят движение всех троллейбусов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Департамент транспорта Ярославской области провел переговоры с ООО «НЭП». После этого электричество на линии вернули в 12 часов. В «Рыбинскэлектротрансе» пообещали, что движение всех маршрутов восстановят уже к вечеру.
Напомним, что троллейбусы встали в понедельник, 16 апреля. около 15 часов. Предприятие отключили от электроэнергии из-за долгов. В феврале областной департамент не перечислил субсидию за перевоз льготных категорий граждан. Без нее руководство не смогло оплатить счета. Сумма долга за февраль 2018 года составила 3,9 млн рублей.
«Финансирование транспортных организаций региона осуществляется в сроки, определенные областными нормативными правовыми актами. Вести расчеты с ресурсоснабжающей организацией Рыбинскэлектротранс может за счет средств собственной прибыли», — прокомментировала и. о. директора департамента транспорта Екатерина Галеева.
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