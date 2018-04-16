ТПП РФ предложила сократить налоги для бизнеса Арктики в связи с высокой соцнагрузкой

АРХАНГЕЛЬСК , 16 апреля. / ТАСС /. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) предложила уменьшить налоги для предпринимателей, работающих в Северных регионах. Как пояснил в ходе заседания президиума экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, проходящего в понедельник в Архангельске, директор департамента ТПП Дмитрий Кузьмин , ведение бизнеса в Северных регионах зачастую нерентабельно из-за необходимости в соответствии с законом оплачивать сотрудникам длинные северные отпуска и других социальных обязательств.

"Торгово-промышленная палата Российской Федерации предлагает законодательно закрепить возможность уменьшения налогооблагаемой базы на величину расходов по выполнению социальных обязательств", — рассказал он.

При этом он подчеркнул, что эта мера не должна ухудшить положение сотрудников, а, напротив, должна стимулировать предпринимателей полностью выполнять свои обязательства, поскольку, подчеркнул Кузьмин, именно кадры являются главным богатством Арктики, и положение работников должно оставаться защищенным.

Социальная инфраструктура

Забота о людях, мотивирование их на работу в Арктике является одной из главных задач, решение которых необходимо для развития Северного региона. Для этого необходимы не только рабочие места, но и развитие социальной инфраструктуры, полагают участники пленарного заседания президиума экспертного совета.

Игорь Орлов. "Государство должно нивелировать факторы, вызывающие неравномерность развития регионов и инвестировать в инфраструктурные проекты для закрепления граждан в перспективных регионах освоения Арктики с учетом разных моделей расселения", — высказал свою точку зрения губернатор Архангельской области

"Необходимо, чтобы студенты вузов, которые расположены на Севере и Дальнем Востоке, не уезжали бы в столичные регионы, а трудились бы здесь, создавали бы семьи, развивали бы наш российский Север. Сегодня мы прекрасно понимаем, что эти территории нельзя осваивать и развивать только вахтовым способом. При этом качество жизни человека, живущего и работающего на этой территории, не должно отличаться от качества жизни россиян, живущих в средней полосе России ", — отметила в своем выступлении ректор Северного Арктического Федерального университета Елена Кудряшова

Региональные особенности

Однако для создания инфраструктуры и принятия корректных решений, которые бы работали в Арктическом регионе, необходимо учитывать региональные особенности Севера. Как отметил в своем выступлении Орлов, арктическая специфика не всегда учитывается при принятии тех или иных нормативных документов или при оценке эффективности их исполнения.

В частности, по словам губернатора, это касается вопроса малокомплектных школ, особенно распространенных в арктических регионах с небольшой плотностью населения.

"Почему вдруг нам считают сегодня избыточное финансирование в рамках модельного бюджета по малокомплектным школам как неправильное финансирование? Никто не учитывает, что закроем школу — закроем поселок. Всем, кто здесь живет, это понятно", — отметил Орлов.

Инструменты согласования с регионами

Поиску эффективных инструментов влияния регионов на принятие федеральным центром решений были посвящены сразу несколько докладов на пленарном заседании.

"Мы сегодня ставим вопрос, что при рассмотрении любых законодательных инициатив, меняющих систему отношений государства, общества с предпринимательским сообществом, накладывание на них (предпринимателей) дополнительных обязательств, на самом деле любых регуляторных [решений], мы должны обязательно отдельно просматривать влияние на арктическую зону и районы Крайнего Севера. Это должно появиться как обязательное условие в рамках оценки регулирующего воздействия [закона], в рамках площадок Государственной Думы Совета Федерации , это должно быть прописано в регламентах", — заявил Орлов.

С ним согласился замминистра экономического развития РФ Савва Шипов . «Необходимо проводить специальную процедуру — оценку регулирующего воздействия по тем документам, котопые касаются осуществления полномочий регионами. Мы должны на федеральном уровне отдавать отчет, сколько федеральные решения будут стоить регионам, и только после такой оценки можно говорить о том, а стоит ли принятие соответствующего документа тех расходов которые он повлечет», — пояснил он.

При этом, как подчеркнула в своем выступлении зампред Госдумы Ольга Епифанова , арктические регионы должны быть активны в отстаивании своих интересов и поиске решений для будущего Севера.

"Тут нет простых разовых решений, но было бы наивно надеяться, что они появятся исключительно благодаря усилиям федерального центра. Без активной позиции регионов, включая их руководство этой проблемы не решить — нужны скоординированные объединенные усилия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях", — сказала зампред Госдумы Ольга Епифанова.