«Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию снять ограничения на полеты 

«Саратовские авиалинии» подали заявку в Росавиацию на снятие ограничений с сертификата эксплуатанта, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы авиакомпании Елену Воронову.
«Ранее в авиакомпании устранили все замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства, выявленные в ходе внеплановой комплексной проверки авиапредприятия», — сказала она, отметив, Росавиация уже изучила отчет об устранении замечаний.
Росавиация после крушения в феврале самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье провела внеплановую проверку. По ее результатам служба ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля.