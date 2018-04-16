«Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию снять ограничения на полеты

«Ранее в авиакомпании устранили все замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства, выявленные в ходе внеплановой комплексной проверки авиапредприятия», — сказала она, отметив, Росавиация уже изучила отчет об устранении замечаний.