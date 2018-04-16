В Майкопе состоялась акция «День призывника» 

В актовом зале Майкопского государственного технологического университета прошел первый этап республиканской акции «День призывника».
В мероприятии принимала участие допризывная молодежь: студенты высших учебных заведений, профессиональных образовательных организаций, школьники республики и их родители. Почетными гостями акции стали замминистра образования и науки республики Сусанна Паранук, депутат Госсовета-Хасэ РА Евгений Салов, замглавы города Юрий Томчак, ведущий инспектор ЮВО генерал-лейтенант Юрий Щепин, представители силовых структур, общественных организаций, рассказали в администрации Майкопа.
От имени мэра республиканской столицы Андрея Гетманова к молодым людям обратился Юрий Томчак. Он отметил, что служба в армии — почетный долг каждого мужчины, это школа мужества, которая закаляет характер и воспитывает силу воли. Замглавы подчеркнул, что примером и морально-нравственным ориентиром для будущих защитников Отечества должны стать героические подвиги наших воинов, совершенные во имя родной земли.
Перед участниками акции выступили представитель регионального отделения ДОСААФ Иван Подлесный, председатель республиканского Совета ветеранов Вооруженных сил России Анатолий Вербицкий, атаман районного казачьего общества сотник Сергей Захаров и другие.
Спортсмены школы ушу-саньда под руководством Владимира Васильченко продемонстрировали призывникам приемы боевых единоборств, участники акции посмотрели документальный фильм к 100-летию военкоматов России. Родители будущих новобранцев и сами ребята узнали о рационе бойцов, осмотрели небольшую выставку военного снаряжения.