В Майкопе состоялась акция «День призывника»

В актовом зале Майкопского государственного технологического университета прошел первый этап республиканской акции «День призывника».

В мероприятии принимала участие допризывная молодежь: студенты высших учебных заведений, профессиональных образовательных организаций, школьники республики и их родители. Почетными гостями акции стали замминистра образования и науки республики Сусанна Паранук, депутат Госсовета-Хасэ РА Евгений Салов, замглавы города Юрий Томчак, ведущий инспектор ЮВО генерал-лейтенант Юрий Щепин, представители силовых структур, общественных организаций, рассказали в администрации Майкопа

От имени мэра республиканской столицы Андрея Гетманова к молодым людям обратился Юрий Томчак. Он отметил, что служба в армии — почетный долг каждого мужчины, это школа мужества, которая закаляет характер и воспитывает силу воли. Замглавы подчеркнул, что примером и морально-нравственным ориентиром для будущих защитников Отечества должны стать героические подвиги наших воинов, совершенные во имя родной земли.

Спортсмены школы ушу-саньда под руководством Владимира Васильченко продемонстрировали призывникам приемы боевых единоборств, участники акции посмотрели документальный фильм к 100-летию военкоматов России. Родители будущих новобранцев и сами ребята узнали о рационе бойцов, осмотрели небольшую выставку военного снаряжения.