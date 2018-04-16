Подписано соглашение между Правительством области и ПАО «ОДК-Сатурн» о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды

— В рамках соглашения запланированы мероприятия, направленные на сокращение ущерба окружающей среде и осуществление информационного обмена в ходе их реализации. Кроме того, планируется взаимодействие в сфере экологического просвещения, — рассказал Роман Колесов. — Одним из направлений взаимодействия станет проведение на базе учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» семинаров по разъяснению требований законодательства по охране окружающей среды и экологической безопасности, круглых столов для обмена опытом с предприятиями Рыбинска.

В перечень природоохранных мероприятий, планируемых к выполнению ПАО «ОДК-Сатурн» в указанный в соглашении период, вошел комплекс работ по минимизации воздействия производства на окружающую среду и исключению экологических рисков на общую сумму порядка 300 миллионов рублей. В частности, озеленение территории единой санитарно-защитной зоны группы предприятий, расположенных на промышленной площадке ПАО «ОДК-Сатурн», нацелено на обеспечение безопасного уровня воздействия на атмосферный воздух в жилой зоне при эксплуатации производственных объектов.

Внесенные в план разработка проектно-сметной документации и первые этапы строительно-монтажных работ по реконструкции очистных сооружений сточных вод гальванического производства позволят повысить надежность и эффективность очистных сооружений. Ввод в эксплуатацию линии травления с системой оборотного водоснабжения и локальными очистными сооружениями в сварочном производстве снизит потребление воды и сброс сточных вод на 8 тысяч кубометров в год.

В ближайших планах — проведение сертификационного аудита системы экологического менеджмента ПАО «ОДК-Сатурн» на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2015.

Взяв на себя обязательства соответствовать российским и международным стандартам в сфере экологии и охраны труда, получив соответствующие международные сертификаты, продолжая поиск и внедрение решений, позволяющих совместить качество, производительность, безопасность труда и экологическую составляющую в производстве газотурбинных двигателей, ПАО «ОДК-Сатурн» подтверждает свою социальную ответственность перед обществом, партнерами, сотрудниками.

— Принципы «зеленой экономики» стали неотъемлемой частью деятельности компании, — подчеркнул Виктор Поляков. — Занимаясь вопросами экологии и охраны труда, мы думаем о будущем наших детей и о безопасности нашего высокотехнологичного производства. Нельзя забывать, что «ОДК-Сатурн» с его мощной производственной и испытательной базой располагается в центре города. Поэтому развитие и наращивание производства должны сопровождаться минимальным воздействием на окружающую среду. Для этого предприятие продолжает вкладывать значительные средства в создание новых цехов и корпусов с внедрением современных технологий очистки воздуха, воды, с уменьшением затрат на водо— и энергопотребление.

Справка

ПАО «ОДК-Сатурн» — двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО «ОДК-Сатурн» входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и является головным предприятием дивизиона «Двигатели для гражданской авиации» — бизнес-единицы ОДК.

Система экологического менеджмента ПАО «ОДК-Сатурн» внедрена и сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 в 2012 году. СЭМ является составной частью общей системы менеджмента компании и распространяется на разработку, производство, испытание, ремонт, техническое обслуживание газотурбинных двигателей авиационного, специального, судового назначения и наземного применения.

Результаты деятельности ПАО «ОДК-Сатурн» в области охраны окружающей среды не раз получали высокую оценку авторитетных организаций.

В 2011 — 2017 годах ПАО «ОДК-Сатурн» решением оргкомитета международного форума «Мировой опыт и экономика России» награждалось почетным дипломом «Лидер природоохранной деятельности в России » за эффективную природоохранную деятельность и обеспечение экологической безопасности.

В 2014 году компания признана лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический бизнес». Это одна из самых престижных общественных наград в области экологии.

Ежегодно ПАО «ОДК-Сатурн» участвует в эколого-энергетическом рейтинге, проводимом агентством «Интерфакс-Эра». По данным рейтинга фундаментальной эффективности предприятий за 2017 год, ПАО «ОДК-Сатурн» заняло 34-е место среди 6270 предприятий Российской Федерации и Республики Казахстан , в отраслевой группе «Холодная обработка материалов для конечной продукции» — 20-е место среди 1597 компаний, при этом прозрачность раскрытых показателей составляет 100 процентов.

В 2017 году вклад компании в сохранение окружающей среды отмечен благодарственным письмом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ в лице руководителя управления Росприроднадзора по Ярославской области.