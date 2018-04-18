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Нормативы ГТО сдали юнармейцы в Барвихе
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Нормативы ГТО сдали юнармейцы в Барвихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Участники патриотического движения «Юнармия» из Барвихи сдали нормативы ГТО. Подобная спартакиада — хороший повод для молодых спортсменов проверить свои силы.
Праздник спорта развернулся в волейбольном центре поселка Барвиха. Собрались более 600 юнармейцев от 11 до 17 лет из пятидесяти подмосковных школ. Каждая возрастная группа сдает разные нормативы. Например, чтобы получить золотой значок ГТО мальчики 11–12 лет должны отжаться 28 раз, а юноши 16–17 лет уже 42.
Это важно, потому что самоподготовка нужна для разных участий в разных конкурсах
— Валерия Куршева, участница движения «Юнармия».
Ребятам предстоит выполнить упражнения на гибкость, выносливость и силу. Это отжимания, пресс, подтягивания и другие испытания. А уже бег, стрельбу и бросок гранаты 100 лучших ребят сдадут
мая в парке «Патриот».
Самое необходимое для юнармейца — это физические навыки и умения, в том числе, в защите своей Родины
— Игорь Топало, начальник отделения юнармейского движения России в Одинцовском районе.
Несмотря на то, что не все юнармейцы планируют связывать свою жизнь с военной службой, сдавать нормы ГТО для многих из них — занятие увлекательное.
Ранее сообщалось, что жители Котельников выполнили нормы ГТО в рамках областного фестиваля «Единый день ГТО».
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