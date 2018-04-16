Встреча с журналистом, писателем и путешественником состоялась в медиацентре на Братиславской 

В гостях у медиацентра на Братиславской побывал Евгений Рудашевский — журналист, который объехал автостопом множество стран, в результате стал дрессировщиком и писателем.
— Евгений — личность многогранная: писатель, журналист, путешественник. Рожденный в Сибири, получил образование в Чикаго, бросил университет и путешествовал по Европе, России, Азии автостопом, пешими переходами. В пути работал уборщиком, коммивояжером, таёжным проводником. Вернувшись в Иркутск, несколько лет работал дрессировщиком в иркутском «Нерпинарии» — дрессировал байкальских нерп, — отметили в медиацентре.
Гость медиацентра поделился своим опытом творческого поиска и ответил на вопросы. (то