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Встреча с журналистом, писателем и путешественником состоялась в медиацентре на Братиславской
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Встреча с журналистом, писателем и путешественником состоялась в медиацентре на Братиславской 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В гостях у медиацентра на Братиславской побывал Евгений Рудашевский — журналист, который объехал автостопом множество стран, в результате стал дрессировщиком и писателем.
— Евгений — личность многогранная: писатель, журналист, путешественник. Рожденный в Сибири, получил образование в Чикаго, бросил университет и путешествовал по Европе, России, Азии автостопом, пешими переходами. В пути работал уборщиком, коммивояжером, таёжным проводником. Вернувшись в Иркутск, несколько лет работал дрессировщиком в иркутском «Нерпинарии» — дрессировал байкальских нерп, — отметили в медиацентре.
Гость медиацентра поделился своим опытом творческого поиска и ответил на вопросы. (то
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