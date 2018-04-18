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Благотворительный концерт организует Молодежная палата Троицка
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Благотворительный концерт организует Молодежная палата Троицка 

Префектура ТиНАО города Москвы 18 апреля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Представители Молодежной палаты городского округа Троицк 23 апреля организуют благотворительный концерт. Мероприятие получило название «Навстречу солнцу». Оно состоится в Троицком реабилитационно-образовательном центре «Солнышко».
— Такие мероприятия для детей очень важны. Наши концерты для них, как маленький праздник. Мы хотим зарядить их теплом и позитивом. Перед посещением центра активисты организуют прослушивание участников. Оно состоится больше для того, чтобы отметить произведения, не соответствующие регламенту программы или возрасту зрителей, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.
Они добавили, что такие концерты для детей проводятся регулярно.
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