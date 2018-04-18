Благотворительный концерт организует Молодежная палата Троицка

Фото: архив

Представители Молодежной палаты городского округа Троицк 23 апреля организуют благотворительный концерт. Мероприятие получило название «Навстречу солнцу». Оно состоится в Троицком реабилитационно-образовательном центре «Солнышко».

— Такие мероприятия для детей очень важны. Наши концерты для них, как маленький праздник. Мы хотим зарядить их теплом и позитивом. Перед посещением центра активисты организуют прослушивание участников. Оно состоится больше для того, чтобы отметить произведения, не соответствующие регламенту программы или возрасту зрителей, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.

Они добавили, что такие концерты для детей проводятся регулярно.