Алексей Фурсин: Москва экспортирует продукцию в 189 стран мира

В мегаполисе зарегистрировано более 4700 экспортных компаний

В понедельник, 16 апреля, в Цифровом деловом пространстве обсудили развитие экспортных возможностей московских компаний на внешние рынки.

Помогают предприятиям налаживать связи и находить новые контакты для сбыта товаров и услуг ряд системных инициатив, предпринятых столичными властями и направленных на стимулирование экспортной деятельности. Для поддержания конкурентоспособности на глобальном рынке была сформирована экосистема, включающая инструменты поддержки и развития экспорта продукции московских предприятий.

Как отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин Москва — экспортер номер один среди российских регионов. География столичного экспорта весьма широка. Московская продукция экспортировалась в 189 стран мира. В мегаполисе зарегистрировано более 4700 экспортных компаний.

Оптика, автотехника, механическое оборудование и медицинская техника, различные приборы и промтовары — вот топ-5 товаров, которые поставляет Москва. При этом доля несырьевого экспорта превысила 133 миллиардов рублей. Сегодня столица выпускает хлеб, мясо, молоко и мороженое, зубную пасту, косметику и лекарства. В Москве делают космические спутники, собирают автомобили и микросхемы. И для промышленных предприятий установлены пониженные ставки по налогу на прибыль — минимальные из тех, что предусмотрены Налоговым кодексом.

— Мы готовы поддерживать экспортеров, выходящих на зарубежные рынки, — отметил глава ведомства.

Получить консультации можно в центрах услуг для бизнеса. 14 удобных информационных точек для предпринимателей охватывают все округа города. В перспективе очные встречи со специалистами могут перейти в онлайн-режим. Городские власти задались целью — разработать специальные электронные приложения.

Есть в столице и московские школы экспортера — десять площадок работают в технопарках, центре международной торговли и Цифровом деловом пространстве. Семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы и вебинары направлены на образование предпринимателей в сфере маркетинга, изменений в таможенном, налоговом законодательстве и при сертификации продукции.

— Также в городе с 2016 года работает программа «Сделано в Москве», которая направлена на вывод столичных компаний на внешние и внутренние рынки, — отметил Алексей Фурсин. — Город компенсирует сто процентов затрат московских компаний на участие в крупных российских и зарубежных выставках. Ближайшая состоится в Ганновере — она откроется 21 апреля.

По его словам, те, кто не смогут участвовать в коллективном стенде московского правительства, могут представить свои товары и услуги в каталоге экспортной продукции. Его электронный вариант представят в Ганновере.

Как добавил генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев, также стенды Made in Moscow будут представлены на узкоспециализированных выставках.

— Всего за этот год планируется провести 15 выставок, компании смогут провести порядка восьми тысяч встреч, расширить сеть своих контактов и даже заключить новые договоры, — сказал он.

Еще один вид поддержки касается продвижения продукции на электронной площадке Alibaba . Половину затрат на открытие аккаунта город намерен компенсировать. Вместо 50 с лишним тысяч рублей предприниматель отдаст за «Золотой» аккаунт менее половины суммы. Предполагается, что мера позволит поспособствовать развитию электронной торговли.

— С одной стороны экспорт кажется лакомым кусочком, но надо объективно понимать, что есть масса проблем, с которыми приходится сталкиваться. В первую очередь это защита внутренних рынков, — отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян

Участники встречи высказались, какие проблемы испытывали при выходе на российские и зарубежные рынки. Больше всего предпринимателей волнуют правовые процедуры оформления экспортной сделки и поиск покупателя. Адаптация продукции к рынку и недостаточность оборотного капитала бизнесменов смущают чуть меньше чем первые две проблемы.

Эксперты посоветовали проводить маркетинговое исследование и находить локальных партнеров для выхода проекта за границу. Столичные власти предложили проводить семинары на востребованные предпринимателями темы.

КСТАТИ

Город предлагает инвесторам строить новые заводы или модернизовать существующие предприятия в рамках региональных инвестиционных проектов. Если инвестор вложит в производство новых товаров не меньше 300 миллионов рублей, то получит льготную ставку налога на прибыль на десять лет. Это 10 вместо стандартных 17 процентов, которые зачисляются в городской бюджет. Также инвесторы смогут получить другие льготы: по стоимости аренды земли или региональным налогам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов , министр столичного правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы

— Резидентам особой экономической зоны Москва тоже оказывает поддержку. До 2028 года они освобождаются от региональной части налога на прибыль. Затем для них устанавливается льготная ставка: пять процентов до 2033 года, далее — 12,5 процента. Кроме того, для резидентов вдвое — с пяти до 10 лет — увеличен срок освобождения от уплаты земельного и транспортного налогов. Эти льготы позволят снизить налоговую нагрузку примерно на 30 процентов и поддержать московскую промышленность. Такие меры очень важны, так как позволяют стимулировать рост высокотехнологичного производства и инновационного бизнеса в столице.

ЦИФРА

120 миллиарда долларов составил оборот экспортных компаний в 2017 году.