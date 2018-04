Посольство в Лондоне высмеяло Telegraph за статью о кибервойне

В публикации идет речь о некой кампании «грязных трюков», которых стоит ожидать от Кремля. В частности, газета напомнила о том, что, по данным Пентагона, после удара западной коалиции по Сирии число «российских троллей» в сети выросло на 2000%.

We were not aware of this, so thank you for letting us know. Or can it be British disinformation? pic.twitter.com/AE0NNCqbva

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 16 апреля 2018 г.

​"Нас об этом не осведомляли, поэтому спасибо за информацию. Или это британская кампания по дезинформации?" — поинтересовались дипломаты.

Шутливый тон твита подхватили подписчики аккаунта.

I couldn't find my slippers this morning — I blame it on the Russians

— Top (@Toppers18) 16 апреля 2018 г.

​"Я не смог утром найти носки — виноваты русские", — написал Toppers18.

My coffee is flavorless, I blame it on the Russians!

— Rajul Alam (@RajulAlam) 16 апреля 2018 г.

​"Кофе безвкусный, виню русских" — добавил RajulAlam.

burnt the toast — blame the Russians! 😂

— Anon Emy (@Anon_Emy) 16 апреля 2018 г.

"Сжег тост, вини русских" — отметил Anon_Emy.

В конце 2016 года в сети появился и начал набирать популярность хештег #russiansdidit (это сделали русские). Пользователи сопровождали им ироничные посты о том, что русские виноваты в устроенном собакой беспорядке в доме, в превышении скорости на дороге, в плохой погоде, в неудачах на личном фронте, в тектонических разломах Земли, а также в гибели Титаника и наклоне Пизанской башни.