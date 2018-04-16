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Посольство в Лондоне высмеяло Telegraph за статью о кибервойне
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Посольство в Лондоне высмеяло Telegraph за статью о кибервойне 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посольство России в Лондоне высмеяло статью Daily Telegraph «Россия начала кибервойну в Великобритании».
В публикации идет речь о некой кампании «грязных трюков», которых стоит ожидать от Кремля. В частности, газета напомнила о том, что, по данным Пентагона, после удара западной коалиции по Сирии число «российских троллей» в сети выросло на 2000%.
We were not aware of this, so thank you for letting us know. Or can it be British disinformation? pic.twitter.com/AE0NNCqbva
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 16 апреля 2018 г.
​"Нас об этом не осведомляли, поэтому спасибо за информацию. Или это британская кампания по дезинформации?" — поинтересовались дипломаты.
Шутливый тон твита подхватили подписчики аккаунта.
I couldn't find my slippers this morning — I blame it on the Russians
— Top (@Toppers18) 16 апреля 2018 г.
​"Я не смог утром найти носки — виноваты русские", — написал Toppers18.
My coffee is flavorless, I blame it on the Russians!
— Rajul Alam (@RajulAlam) 16 апреля 2018 г.
​"Кофе безвкусный, виню русских" — добавил RajulAlam.
burnt the toast — blame the Russians! 😂
— Anon Emy (@Anon_Emy) 16 апреля 2018 г.
"Сжег тост, вини русских" — отметил Anon_Emy.
В конце 2016 года в сети появился и начал набирать популярность хештег #russiansdidit (это сделали русские). Пользователи сопровождали им ироничные посты о том, что русские виноваты в устроенном собакой беспорядке в доме, в превышении скорости на дороге, в плохой погоде, в неудачах на личном фронте, в тектонических разломах Земли, а также в гибели Титаника и наклоне Пизанской башни.
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