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Часть предложений Псковского облсовпрофа отражена в проекте документации о проведении отбора регоператора по обращению с ТКО
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Часть предложений Псковского облсовпрофа отражена в проекте документации о проведении отбора регоператора по обращению с ТКО 

Псковская губерния 37 минут назад
Председатель регионального комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов ответил на предложения Псковского облсовпрофа о внесении изменений в проект документации «О проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области», — об этом сообщает пресс-служба облсовпрофа. «Комитет Псковский областной совет профессиональных союзов за активную позицию по внедрению на территории региона реформы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Ваши предложения отработаны комитетом и часть из них уже получила отражение в проекте документации о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области», — сообщает в своём ответе Агапов. Сотрудники облсовпрофа отметили, что в ответе не сообщается, какие именно предложения отражены в проекте2 апреля Псковский областной совет профсоюзов направил в администрацию Псковской области ряд поправок в конкурсную документацию по отбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области. Необходимость их внесения, по мнению профсоюзной стороны, продиктована, в том числе тем, что при первом же знакомстве с проектом можно сделать вывод, что он подготовлен исключительно под действующего оператора.
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