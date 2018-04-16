Жителей Тольятти консультируют по квартплате

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Жители Тольятти приходят в консультационные центры, чтобы рассеять недопонимание между ними и управляющими компаниями (УК). Напомним, что в первом квартале каждого года коммунальщики традиционно проводят корректировки счетов, и расчет зависит от объема потребления тепловой энергии в конкретном доме за 2017 год. В итоге в апреле многим тольяттинцам принесли квитанции на квартплату, где выставлены суммы намного больше обычного.

Поскольку среди населения пошла волна возмущения, жителей приглашают воспользоваться возможностью вместе со специалистами разобраться в каждой конкретной ситуации. Чиновники приглашают поучаствовать в этом и специалистов от УК, чтобы говорить предметно. Нам сообщили, что, идя в консультационный центр, надо взять не только «свежую» квитанцию с выставленной там «космической» суммой, но и захватить с собой по нескольку платежек за 2017-й и предыдущие годы. Это дает экспертам возможность лучше понять, по какой причине были сделаны доначисления.

Придя в консультационный центр, мы увидели, что люди очень активно идут сюда. «Еще бы — все в шоке! — сказала нам жительница Центрального района Юлия Колесникова . — Я всегда платила за свою „двушку“ в среднем 3,5 тыс. руб., а теперь мне доначислили за тепло и выставили почти 7,5 тысячи! Я рада, что мне постарались что-то разъяснить. Но моя ситуация, как оказалось, требует дополнительного выяснения обстоятельств, сказали, что в течение десяти дней мне дадут ответ. Либо будет сделан перерасчет в мою пользу, либо даны исчерпывающие разъяснения».

Кстати, согласно региональному постановлению, тариф на тепло в прошлом году оставался прежним, но изменился норматив. По словам завсектором по вопросам ЖКХ и перепланировок администрации Центрального района Алексея Говорова, который проводит консультации, нередко причиной доначисления оказывалось то, что УК при формировании квитанций (по ошибке или намеренно) не учитывала этот самый изменившийся норматив за тепло, а затем эту разницу выставляла единовременно. По словам специалиста, вполне возможно, именно по этой причине Юлии Колесниковой сделали доначисления, которые, если разбить на 12 месяцев, составили бы порядка 300 руб. ежемесячно. «Не все люди понимают, что это корректировка за весь предыдущий год, и думают, что теперь такие суммы им будут предъявлять ежемесячно. Мы пытаемся успокоить, что такое возможно только раз в году, при корректировках», — подтвердил Говоров.

Тщательная сверка

Глава Центрального района Артем Гончаров рассказал, что в администрации района консультационный центр работает круглый год на постоянной основе по вторникам, а сейчас, в связи со сложившейся ситуацией (в день записывается по 40 человек!), принято решение принимать граждан ежедневно. «На самом деле в консультационном центре разъясняют разные вопросы, не только по теплу. Например, проверяют правильность доначислений за общедомовые показатели. Но основной вопрос сейчас — отопление. Специалисты администрации изучают квитанции, принимают заявления», — подчеркнул Гончаров.

Отметим, что проверку правильности доначислений в каждом конкретном доме проводит межведомственная рабочая группа, которая специально для этого была создана по инициативе администрации Тольятти. Серьезную работу по сверке показателей приборов учета проводит и ПАО «Т Плюс» с участием администрации, управляющих микрорайонами и даже жителей.

"Сейчас идет проверка объектов управляющих компаний, причем по каждому дому — совершенно отдельная. Но об итогах говорить пока рано: ревизию проводят с участием ГЖИ и прокуратуры , заявлять о наличии или отсутствии нарушений — это их полномочия. Но могу сказать, что по некоторым домам уже найдены серьезные расхождения за 2016–2017 годы. Это требует более углубленного изучения проблемы", — сказал глава района.

Можно проконтролировать

Глава района добавил, что доскональное изучение будет проведено по каждому дому: важно понять, насколько справедливо населению были выставлены повышенные платежи. И любой житель, который хорошо владеет математикой, может принять в этом участие. Каждый может проконтролировать, что цифры берутся именно с его дома, и документы, которые изучают, относятся к нему же. Но поскольку работа идет с огромным объемом цифр, важно, чтобы люди, работающие с такими данными, делали это спокойно и без нервов, дабы не наделать ошибок, сверяя информацию.

"Мы настаиваем на том, чтобы проверка была тщательной и прозрачной, не для «галочки». Понимаем, что многим доначислены большие суммы, а для пожилых и 300 рублей существенны", — отметил Артем Гончаров.