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Продолжительность жизни в Мордовии за пять лет увеличилась на полтора года
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Продолжительность жизни в Мордовии за пять лет увеличилась на полтора года 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в Мордовии за последние пять лет увеличилась на полтора года и сейчас составляет 72,8 года, сообщил глава региона Владимир Волков в послании Госсобранию республики.
"Существенных изменений к лучшему удалось добиться в здравоохранении. Ключевой показатель здесь — рост продолжительности жизни. За пять лет продолжительность жизни увеличилась на полтора года и сейчас составляет 72,8 года. За те же пять лет на 7,5 процента снизилась общая смертность. Напомню, правительством России принята новая госпрограмма развития здравоохранения. И нашему региональному Минздраву необходимо оперативно завершить разработку соответствующей республиканской программы", — дал указание Волков.
Приоритеты остаются прежними: увеличение продолжительности жизни, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.
"Необходимо добиваться повышения эффективности работы первичного звена, системы профилактики для выявления серьезных заболеваний на ранней стадии и их успешного лечения. Минимум раз в два года каждый житель республики, даже из самого удаленного села, должен проходить медосмотр и, если выявляются проблемы, получать четкий алгоритм дальнейших действий", — обратился Волков к руководству регионального здравоохранения.
Глава Мордовии напомнил также о поручении президента страны укрепить сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В ближайшее время, по словам Волкова, в республике необходимо построить ещё 45 ФАПов, а 219 — капитально отремонтировать.
Отдельно глава региона коснулся строительства новых поликлиник и больниц.
"В Саранске сейчас строят детскую и взрослую поликлиники в районе жилого комплекса «Юбилейный». Также ведется строительство поликлиники онкодиспансера Мордовии, которая имеет для региона особое значение. Республика должна активно подключиться к реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. На средства из резервного фонда президента России капитально ремонтируется Республиканская инфекционная больница и здание для детской поликлиники №2", — рассказал Волков.
В числе важнейших задач здравоохранения глава региона назвал повышение квалификации медицинских кадров республики в лучших центрах страны и за рубежом, в связи с чем призвал врачей, равно как и специалистов других областей, а также работников образования, должное внимание уделять изучению иностранных языков.
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