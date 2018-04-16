Собчак выступила в поддержку Павла Дурова

В качестве примера телеведущая привела Павла Дурова. По ее словам, сначала он создал успешную социальную сеть, которую у него «отжали». Эмигрировав, он создает мессенджер Telegram. «Ну, казалось бы — надо поддержать русский продукт, о чем так любят говорить наши патриоты, а основателя скорее вернуть в Россию, создать ему тут лучшие условия для работы», — пишет Собчак. Однако вместо этого власти блокируют мессенджер, которым пользовался Сбербанк и тысячи российских бизнесменов.

По мнению Собчак, национальным достоянием России являются смелые люди, «умудряющиеся делать качественные и классные вещи даже в сложных условиях».

«Если бы в России людям просто не мешали жить, работать, изобретать, придумывать, создавать — какая бы прекрасной стала наша страна! Это ведь не сложный рецепт: просто не мешайте, не ограничивайте, отстаньте от людей!» — резюмировала телеведущая.