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Собчак выступила в поддержку Павла Дурова
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Собчак выступила в поддержку Павла Дурова 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ксения Собчак высказалась в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. По ее мнению, власти России уничтожают то, чем в другой стране бы гордились. Особенно это касается современных технологий.
В качестве примера телеведущая привела Павла Дурова. По ее словам, сначала он создал успешную социальную сеть, которую у него «отжали». Эмигрировав, он создает мессенджер Telegram. «Ну, казалось бы — надо поддержать русский продукт, о чем так любят говорить наши патриоты, а основателя скорее вернуть в Россию, создать ему тут лучшие условия для работы», — пишет Собчак. Однако вместо этого власти блокируют мессенджер, которым пользовался Сбербанк и тысячи российских бизнесменов.
По мнению Собчак, национальным достоянием России являются смелые люди, «умудряющиеся делать качественные и классные вещи даже в сложных условиях».
«Если бы в России людям просто не мешали жить, работать, изобретать, придумывать, создавать — какая бы прекрасной стала наша страна! Это ведь не сложный рецепт: просто не мешайте, не ограничивайте, отстаньте от людей!» — резюмировала телеведущая.
На прошлой неделе Ксения Собчак вступилась за методы воспитания детей Яны Рудковской. По мнению телезвезды, это — личное дело родителей.
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