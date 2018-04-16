ТНВ приглашает школьников принять участие в конкурсе на бесплатное обучение

Телеканал «Новый Век» 5 апреля дал старт конкурсу «На соискание целевого гранта АО „Телерадиокомпания „Новый Век“ на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций (КФУ) по направлению — „Журналистика“, по профилю — „Новые национальные медиа“ (бакалавриат)“.

Теперь бесплатное обучение на одном из самых популярных направлений в КФУ стало реальностью. Для участия в борьбе за грант необходимо успеть до 19 апреля заявиться на конкурс. Подробную информацию можно узнать с помощью хэштега #АЙДАНАТНВ.

»Основной целью творческого состязания для выпускников школ, владеющих литературным татарским языком, является подготовка национальных кадров в области журналистики», — об этом заявил генеральный директор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов во время пресс-конференции.

Творческий конкурс на соискание гранта проводится в три тура. На первом этапе необходимо представить эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг» в свободной авторской манере изложения. Тур завершается 19 апреля.

На втором этапе состоится творческий конкурс «В кадре», который подразумевает самопрезентацию в видео формате.

Третий тур — очный, пройдет в формате «Интервью». До него будут допущены шесть претендентов на грант, отобранных по итогам двух туров.

На ТНВ уже поступают конкурсные работы.

Пока эссе прислали ученики, в основном, районных общеобразовательных школ. И лишь одна работа написана жительницей Казани — студенткой 3 курса КХТУ (КАИ). Несмотря на то, что конкурс объявлен для 11-классников, возрастных ограничений он не подразумевает. Для участия в творческом состязании, объявленном ТНВ, необходимо лишь выполнять условия и придерживаться требований конкурса.

Имена обладателей заветного гранта на бесплатное обучение в КФУ станут известны 15 мая.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте tnv.ru и в группах ТНВ в социальных сетях.