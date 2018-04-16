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Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году
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Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году 

Anti-Malware.ru 1 час назад
За первые три месяца 2018 года исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили сразу несколько новых кибергруппировок, специализирующихся на целевых атаках и имеющих азиатские корни или цели. Более 30% приватных отчётов, подготовленных экспертами с января по март, были посвящены кампаниям именно в этом регионе.
Продолжился рост активности китайскоговорящих хакеров. Основными игроками тут стали группировки, получившие названия ShaggyPanther и CardinalLizard. Основной целью первых являются государственные организации Тайваня и Малайзии, вторых — различные компании Малайзии, Филиппин, Монголии и России. Эксперты допускают вероятность связи CardinalLizard с ранее известными китайскоговорящими киберпреступниками, активность которых наблюдается с 2014 года. Ещё одна китайскоязычная группировка, IronHusky, переместила фокус с российских военных учреждений на Монголию. В конце января хакеры из этой группы атаковали монгольские правительственные организации перед их встречей с Международным валютным фондом.
Высокую активность сохранили и корейскоговорящие группировки. Например, хакеры из Kimsuky дополнили свой арсенал абсолютно новым набором инструментов, который был разработан для кибершпионажа и использовался в кампаниях целевого фишинга. Среди их основных целей —аналитические центры и политические учреждения Южной Кореи. Не менее активны были атакующие из Bluenoroff — подразделения другой известной корейскоговорящяй группировки Lazarus. Набор их целей теперь включает криптовалютные компании и POS-устройства.
Зарегистрировано было и несколько целевых атак в Южной Азии. Например, военные учреждения Пакистана оказались под ударом новой группировки Sidewinder. По мнению экспертов, она активна по меньшей мере с 2012 года и может иметь индийское происхождение.
Также «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск активности хакеров на Ближнем Востоке. Например, группировка StrongPity организовала ряд новых атак через сети интернет-провайдеров. Другая киберкриминальная группа, Desert Falcons, снова начала атаковать устройства на Android с помощью вредоносного ПО, использовавшегося ими ещё в 2014 году.
В то же время, как отмечают эскперты, некоторые хорошо известные группировки за отчётный период не проявили почти никакой активности.
«За первые три месяца года мы засекли сразу несколько новых кибергруппировок разного уровня продвинутости. Однако в целом они использовали довольно распространённые и доступные инструменты. В то же время мы не обнаружили значимой активности со стороны многих ранее известных группировок. Можно предположить, что они сделали перерыв, чтобы переосмыслить стратегию и провести внутреннюю реорганизацию для будущих атак», — добавил Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».
Исследование «Лабораторией Касперского» о целевых атаках основано на данных из 27 приватных отчётов о киберинцидентах, которые составили эксперты «Лаборатории Касперского» за первый квартал 2018 года. Все они включают индикаторы заражения и YARA-правила, которые помогают при расследовании инцидентов и позволяют быстрее выявлять родственные им атаки в будущем.
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