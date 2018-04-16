Ледоход отрезал путь до дома жителям райцентра в Башкирии

В Караиделе закрыли переправу через реку Уфа. Причиной стал бурный ледоход. Фотографии, на которых запечатлены люди, столпившиеся на берегу, выложили очевидцы в группе «Башавторынок».

— Ледоход в Караиделе! Половина района отрезана от райцентра. Катер ходить не может, народ сидит на берегу, — возмущаются местные жители.

До конца дня перебраться через реку не удастся

В администрации Караидельского района о сложившейся ситуации, как оказалось, знают, но поделать с ней ничего не могут.

— Катер не ходит из-за сильного ледохода. Ещё сегодня в 11 часов утра он ходил, позже специалисты посоветовали нам закрыть переправу, — сообщил корреспонденту Ufa1 управделами администрации Караидельского района Евгений Гарин . — Мы не можем рисковать жизнями людей. Поток слишком сильный, лодка может перевернуться. Вопрос со школьниками решили — на ночь их определили в интернат. Взрослые могут остановиться в гостинице или у родственников. Выше по течению ледоход по-прежнему идёт. По прогнозам, он закончится примерно к полуночи — к часу ночи.

В местной администрации опасаются за жизни людей

Представитель администрации сказал, что один и тот же сценарий повторяется из года в год, но выразил надежду, что в этом году мост, наконец, достроят, и местные жители больше не будут испытывать неудобств.

Мост не построен и наполовину