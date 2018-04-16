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Парк в Мещанском районе убрали во время субботника
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Парк в Мещанском районе убрали во время субботника 

Управа района Мещанский города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В рамках общегородских субботников 14 апреля в Мещанском районе убрали территорию парка «Фестивальный».
На мероприятии присутствовали первый заместитель главы управы по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Дуюн, заместитель главы управы по экономике и торговли Надежда Кондратьева-Сапунова и заместитель по общественной деятельности Диана Силина.
— На субботнике мы убрали и вывезли мусор и очистили газон, — пояснил Сергей Дуюн.
Кроме того, в акции приняли участие депутаты Совета депутатов.
Следующий субботник состоится 21 апреля в Екатерининском парке.
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