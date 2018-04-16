Парк в Мещанском районе убрали во время субботника

В рамках общегородских субботников 14 апреля в Мещанском районе убрали территорию парка «Фестивальный».

На мероприятии присутствовали первый заместитель главы управы по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Дуюн, заместитель главы управы по экономике и торговли Надежда Кондратьева-Сапунова и заместитель по общественной деятельности Диана Силина

— На субботнике мы убрали и вывезли мусор и очистили газон, — пояснил Сергей Дуюн.

Кроме того, в акции приняли участие депутаты Совета депутатов.

Следующий субботник состоится 21 апреля в Екатерининском парке.