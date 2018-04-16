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Старинное здание СИЗО у Центрального стадиона залепили навесными панелями
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Старинное здание СИЗО у Центрального стадиона залепили навесными панелями 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге продолжается ремонт в «тюремном замке» на Малышева — Репина и в СИЗО-1 в частности. Старинное здание «Екатеринбургского централа», которому до 200-летия осталось 12 лет, оказалось полностью закрыто навесными панелями.
Вид ограждений и корпусов СИЗО действительно требовал оперативного вмешательства перед приездом иностранных гостей. Однако странно, что вентилируемым фасадом покрыли оштукатуренный фасад сохранившегося исторического здания СИЗО-1 — первого корпуса. Оно стоит тут с момента возведения «централа», который начали строить в 1828 году и закончили в 1830-м.
Кирпичное здание изначально было отделано штукатуркой, а форма высоких полукруглых окон была подчеркнута куполообразным барельефом на фасаде, который также перекликался с архитектурой расположенного рядом храма «Нечаянная радость».
«Государству было некуда девать 9,8 миллиона бюджетных средств. И оно решило обшить здание старого корпуса тюрьмы фасадными панелями», — комментирует пользователь под ником Falshivomonetchick на форуме skyscrapercity.com (напомним, на ремонт СИЗО был заключен госконтракт, а интенсивный ремонт стен начался минувшей зимой).
«Всё, что делается, все ремонтные работы согласованы с управлением архитектуры Екатеринбурга, так что нет никого противоречия. Для ремонта используется вентилируемый фасад, а что там было раньше — другой вопрос. Здания, которые реконструируются, не являются историческими. Цвет, подбор материала — все согласовано, — прокомментировал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
В мэрии Екатеринбурга отказались от комментариев.
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