Старинное здание СИЗО у Центрального стадиона залепили навесными панелями

Екатеринбурге продолжается ремонт в «тюремном замке» на Малышева — Репина и в СИЗО-1 в частности. Старинное здание «Екатеринбургского централа», которому до 200-летия осталось 12 лет, оказалось полностью закрыто навесными панелями.

Вид ограждений и корпусов СИЗО действительно требовал оперативного вмешательства перед приездом иностранных гостей. Однако странно, что вентилируемым фасадом покрыли оштукатуренный фасад сохранившегося исторического здания СИЗО-1 — первого корпуса. Оно стоит тут с момента возведения «централа», который начали строить в 1828 году и закончили в 1830-м.

Кирпичное здание изначально было отделано штукатуркой, а форма высоких полукруглых окон была подчеркнута куполообразным барельефом на фасаде, который также перекликался с архитектурой расположенного рядом храма «Нечаянная радость».

«Государству было некуда девать 9,8 миллиона бюджетных средств. И оно решило обшить здание старого корпуса тюрьмы фасадными панелями», — комментирует пользователь под ником Falshivomonetchick на форуме skyscrapercity.com (напомним, на ремонт СИЗО был заключен госконтракт, а интенсивный ремонт стен начался минувшей зимой).

Александр Левченко. «Всё, что делается, все ремонтные работы согласованы с управлением архитектуры Екатеринбурга, так что нет никого противоречия. Для ремонта используется вентилируемый фасад, а что там было раньше — другой вопрос. Здания, которые реконструируются, не являются историческими. Цвет, подбор материала — все согласовано, — прокомментировал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области

В мэрии Екатеринбурга отказались от комментариев.