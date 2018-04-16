Зеленоградцев приглашают на эко-лекторий о первых весенних цветах

Подмосковья. В библиотеке района Савелки 17 апреля сотрудники Мосприроды Зеленограда проведут эко-лекторий «Первоцветы — весны приметы». Программа, которая начнется в 15.30 в корпусе 607А, познакомит участников с раннецветущей флорой Москвы

Гости библиотеки узнают о видах раннецветущих растений, занесенных в Красную Книгу, о том, какую роль играют первоцветы в природе и в жизни ранних насекомых-опылителей, откуда появились такие имена цветов, как хохлатка, лютик, чистяк, купальница и почему первые цветы обычно имеют желтую, голубую или белую окраску. Участников также ждут легенды о первоцветах и флористические викторины.