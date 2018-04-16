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Под Воронежем вокруг масштабной стройки во дворе многоэтажки разгорается скандал
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Под Воронежем вокруг масштабной стройки во дворе многоэтажки разгорается скандал 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В 8 метрах от жилого дома возводят крупный объект. Скандал вокруг стройки в Семилуках набирает обороты. Жители улицы Транспортной требуют сноса возводящегося близко к их домам здания. Версии того, что будет внутри, расходятся. По одним — это магазин, в мэрии заявляют — банк, почта и другие офисы. Причина недовольства людей, в том, что постройка прямо в теле квартала. До ближайшей пятиэтажки, по их замерам, всего восемь метров.
На этот раз жильцы пригласили на собрание представителей местных властей. Но никто не явился. Жильцы собирали подписи. Требуют провести по данной стройке новые публичные слушания. Результаты прошлых, считают, фальсифицированы. Ещё настаивают на проверке процедуры аукциона. По информации людей, участок был продан за 400 тысяч рублей, кадастровая стоимость, говорят, больше семи миллионов. Ситуацией заинтересовались и местные депутаты — написали запрос в областную прокуратуру. Владелец земли, кстати, их коллега.
— Личного общения по этому поводу у меня с ним не происходило. Но заявление заместителя председателя совета — Черных Игоря Петровича, который является ближайшим родственником Александра Игоревича — заявляет, что все действия, направленные по этому вопросу, с моей стороны они являются только популизмом. Из всех присутствующих, которые за этот вопрос голосовали, два человека не поддержали, — рассказывает депутат совета народных депутатов Семилукского района Виктор Соколов.
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