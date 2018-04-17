«Как шаурма»: дизайнерский наряд Рианны из тюля вызвал изумление

Певица Рианна в последние годы не перестает эпатировать, выбирая экстравагантные наряды. На днях артистка дала себе полную свободу на фестивале Coachella, в итоге в сети не поняли, что вообще надето на ней.

Фестиваль Coachella — ежегодное мероприятие, которое популярно среди звезд. Славится оно, помимо концертной программы, также крайне откровенными нарядами, которые выбирают звезды. Но обычно это или короткие шорты, или облегающие топы, а может, и все вместе. Певица Рианна решила добавить в этот перечень немного разнообразия. Она надела наряд из тюля и высокие ботфорты.

Интернет-пользователи были немало удивлены столь странным одеянием и тут же предложили свои ассоциации: «Как шаурма» «Шарпей — вся в складку» «Тюлем обмоталась и красавица» «Такое ощущение, что она нашла кусок ткани и просто ею обмоталась. Ужасно» «К сожалению, выглядит так, будто денег у неё совсем не осталось» «Гусеница в коконе!» «Словно в грязном тюле запуталась. Про сапоги вообще молчу» «Может, она кроме штор ни во что не влезает? Вот и обматывается, чем придётся?»

На самом деле это не просто фантазия певицы или даже ее дизайнерская придумка. Это творение авторства Гленна Мартенса — креативного директора модного бренда Y/Project. На Рианне комбинезон из тюля коллекции осень-зима 2018 и ботфорты из коллаборации бренда с известной на рынке фирмой Ugg. Дополнила образ Рианна ожерельем и лентой для волос от Gucci. Трудно посчитать стоимость образа, но он отнюдь не так прост, как кажется на первый взгляд.

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