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Власти Карелии планируют создать ОЭЗ в моногороде на границе с Финляндией
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Власти Карелии планируют создать ОЭЗ в моногороде на границе с Финляндией 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Карелии планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в районе моногорода Вяртсиля, который находится в Сортавальском районе республики на границе с Финляндией, это поможет привлечь в регион иностранные инвестиции, сообщил в понедельник ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.
"Мы сейчас работаем по развитию Вяртсиля. Есть интересное предложение о создании в Карелии, включая территорию, примыкающую к монопоселению Вяртсиля, особой экономической зоны", — сказал Парфенчиков.
По его словам, власти республики изучили опыт создания таких зон в других регионах и намерены учесть все недостатки. Глава республики отметил, что удобное расположение будет способствовать развитию ОЭЗ и привлечет иностранных инвесторов.
"Там очень удобно все: логистика, граница, коммуникации, электроэнергия, даже по большому счету персонал, который может быть не только российским", — сказал Парфенчиков.
Вяртсиля — приграничный поселок городского типа, где проживают 2,9 тыс. человек. Его градообразующим предприятием является Вяртсильский метизный завод (входит в ПАО «Мечел»). В 5 км от Вяртсиля находится крупнейший российско-финляндский пограничный переход на территории Карелии, а также таможенный пропускной пункт.
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