Власти Карелии планируют создать ОЭЗ в моногороде на границе с Финляндией

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Власти Карелии планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в районе моногорода Вяртсиля, который находится в Сортавальском районе республики на границе с Финляндией , это поможет привлечь в регион иностранные инвестиции, сообщил в понедельник ТАСС глава республики Артур Парфенчиков

"Мы сейчас работаем по развитию Вяртсиля. Есть интересное предложение о создании в Карелии, включая территорию, примыкающую к монопоселению Вяртсиля, особой экономической зоны", — сказал Парфенчиков.

По его словам, власти республики изучили опыт создания таких зон в других регионах и намерены учесть все недостатки. Глава республики отметил, что удобное расположение будет способствовать развитию ОЭЗ и привлечет иностранных инвесторов.

"Там очень удобно все: логистика, граница, коммуникации, электроэнергия, даже по большому счету персонал, который может быть не только российским", — сказал Парфенчиков.