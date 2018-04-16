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Глава ТПП видит возможность снизить зависимость от доллара внутри страны
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Глава ТПП видит возможность снизить зависимость от доллара внутри страны 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отказаться от доллара совсем России было бы проблематично, но есть пути для снижения зависимости от американской валюты внутри страны, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, полностью запретив американским гражданам и юрлицам операции с рядом крупных российских компаний, в том числе с "Русалом". Официально этот нюанс не озвучивался, однако как указывают аналитики, в частности рейтингового агентства Fitch, попавшие под санкции компании столкнутся с проблемами при проведении расчетов в долларах как при торговых сделках, так и при обслуживании долга.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости в понедельник, что Москва обсуждает с партнерами по G20 и БРИКС вопрос злоупотребления Вашингтоном статусом доллара как основной резервной валюты.
"Пока решений никаких нет. Это вообще вопрос серьезный, как можно отказаться от доллара, ведь взаимосвязи и расчеты между странами сегодня идут в нем. Зависимость внутри страны можно снизить через ограничение хождения и накопления валюты, я так думаю", — сказал Катырин в кулуарах международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
"Но пока мер никаких не обсуждается, это посыл идет там в Госдуме и так далее. Это не значит, что вопрос найдет материализацию в правительстве или Госдуме", — добавил глава ТПП.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
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