Глава ТПП видит возможность снизить зависимость от доллара внутри страны

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, полностью запретив американским гражданам и юрлицам операции с рядом крупных российских компаний, в том числе с "Русалом" . Официально этот нюанс не озвучивался, однако как указывают аналитики, в частности рейтингового агентства Fitch , попавшие под санкции компании столкнутся с проблемами при проведении расчетов в долларах как при торговых сделках, так и при обслуживании долга.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости в понедельник, что Москва обсуждает с партнерами по G20 и БРИКС вопрос злоупотребления Вашингтоном статусом доллара как основной резервной валюты.

"Пока решений никаких нет. Это вообще вопрос серьезный, как можно отказаться от доллара, ведь взаимосвязи и расчеты между странами сегодня идут в нем. Зависимость внутри страны можно снизить через ограничение хождения и накопления валюты, я так думаю", — сказал Катырин в кулуарах международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».

"Но пока мер никаких не обсуждается, это посыл идет там в Госдуме и так далее. Это не значит, что вопрос найдет материализацию в правительстве или Госдуме", — добавил глава ТПП.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».