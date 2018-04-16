«Закон года» России родился в США 

2018-й еще только набирает обороты, а депутаты Госдумы РФ уже, кажется, написали документ, претендующий на звание «Закон года». Законопроект со скоромным названием «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» озадачил промышленников и региональных чиновников.
Спикеры "Уралинформбюро" подчеркивают: это — вынужденная мера, необходимая для ответа на санкции США.
Подорожник приложить?
В законопроекте идет речь о возможности вводить ограничения на ввоз из США и других стран, поддерживающих американские санкции против России, сельхозпродукции, сырья или продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, аналоги которых есть в России, технологического оборудования и программного обеспечения. Также — о прекращении или приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами и организациями под их юрисдикцией в атомной и ракетно-двигательной отраслях и авиастроении.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, обсуждая возможное введение контрсанкций, уже предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба. Другое дело, что ряд российских предприятий могут потерять постоянных партнеров, рынки сбыта продукции, а это может привести к остановке производств и безработице. Депутаты в один голос твердят, что «закон рамочный» и лишь расширяет возможности правительства страны.
Между тем председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин обмолвился, что Россия может запретить поставки титана компании Boeing. Это заявление обрушило акции крупнейшего отечественного производителя титана — компании «ВСМПО-Ависма». Как быть в ситуации, когда десятки тысяч людей рискуют потерять работу, а Свердловская область — значительные бюджетные поступления, парламентарии отвечать не торопятся.
Депутат Госдумы РФ от Среднего Урала Андрей Альшевских ("Единая Россия") лишь напоминает, что еще десять лет назад депутаты свердловского Заксобрания рекомендовали при создании ОЭЗ «Титановая долина», резидентом которой является ООО «ВСМПО — Новые технологии», расширять виды производимой продукции и спектр резидентов.
С расчетом на благоразумие.
Депутат Госдумы от Свердловской области Николай Езерский (КПРФ), в свою очередь, убежден, что вводить ограничительные меры будут осторожно.
"У нас достаточно продвинутые министры, которые просчитают все последствия, — отметил он. — Я уверен, что никто не будет рубить курицу, которая несет золотые яйца. Вы поймите, что многие вещи договорные с обеих сторон. Санкции вводятся, а мы не сильно и страдаем, контрсанкции применяются — мы не сильно-то и страдаем. Это все тонкая дипломатическая работа".
Депутат констатирует — легко уже не будет в любом случае: «Надо опасаться не контрсанкций, а санкций. Нам надо быть готовыми у себя дома перерабатывать и титан, и алюминий, делать свои самолеты. Мы ни одного самолета сделать не можем, мучаемся столько лет. Может это заставит нас работать? Мы не можем бесконечно продавать сырье и сидеть на газе и нефти. Поэтому все, что ни делается, все делается к лучшему».
"В контрах" на рывок!
"Как показывает опыт применения нашей страной контрасанкций, они идут на пользу промышленности, поскольку дают очень серьезный толчок развитию собственных отраслей, которые ранее были полностью вытеснены", — объясняет свою позицию один из авторов законопроекта, депутат нижней палаты российского парламента от Челябинской области Владимир Бурматов.
Он отмечает, что введение ограничений на импорт в Россию в 2014 году положительно сказалось на развитии российской оборонки, сельского хозяйства, ряда отраслей промышленности, которые в рамках проектов по импортозамещению получили мощный стимул.
"Я считаю, что это будет воспринято отечественной промышленностью очень позитивно, как стимул для развития, для стимулирования импортозамещения и развития тех секторов, которые у нас в достаточной мере не были развиты. Мы проходили это неоднократно, и нашей стране это шло на пользу", — убежден депутат.
Солидарен с коллегой представитель Тюменской области в Госдуме Владимир Сысоев (ЛДПР): «Все последствия сложно просчитать. Мы надеемся, что произойдет то же, что и во время импортозамещения сельхозпродукции. Мы реально видим эффект, который произошел. В магазинах стало больше товаров именно российского производства, сельхозпродукции. По пшенице мы сделали очень большой рывок вперед и фактически вышли на уровень еще прошлого века по производству пшеницы. Этими мерами мы в какой-то степени подталкиваем нашего товаропроизводителя к производству хорошего, нужного и качественного товара».
Спросите с правительства.
Один из собеседников «Уралинформбюро» выразил мнение, что законопроект поддержат все депутаты Госдумы. Что не удивительно — документ внесен спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех четырех фракций.
Однако каждый из них уточнил, что это — «рамочный законопроект», который расширяет возможности правительства России для введения ограничений в ответ на санкции США и стран, их поддерживающих. И сейчас неизвестно, какие именно ограничения будут введены.
"Пока мы не увидим, какие товары и услуги будут предложены, мы не сможем предположить, насколько сильно ударят по российскому бизнесу. Любые санкции — против нас или от нас — так или иначе не улучшат состояние дел в Российской Федерации. Любые санкции в какой-то момент создают проблему — проблему лекарств, питания, транспортных средств", — отмечает Николай Езерский.
По его мнению, начинать надо с главного: «Наше главное оружие — газ и нефть. Мы здесь должны были проявить абсолютную жесткость. Но, к большому сожалению, это, во-многом, частные интересы. Поэтому эти позиции наиболее сложно будет применить».
"Самое главное, что звучит в документе — это взаимодействие, которое пока еще продолжается в сфере ракетостроения и запуска ракетоносителей в космос. Соединенные Штаты пока в этом не преуспели и опираются именно на Россию", — подчеркивает Владимир Сысоев.
Указывает он и на другое возможное последствие санкций и контрсанкций: «Хочется, чтобы наши чиновники в Минфине и ЦБ задумались, а в тех ли банках мы храним сегодня российские деньги? Для чего мы покупаем американские облигации. В следующие санкции мы удивимся, как это в одно мгновение они будут арестованы, как произошло у Ирана и Ливии».
Андрей Альшевских также отмечает, что сейчас самое время дать оценку действиям чиновников в Москве и на местах. Депутат напоминает, что они регулярно говорили о том, что готовы к любому развитию событий. Ограничения с обеих сторон покажут реальную картину. По словам парламентария, документ подготовлен своевременно — в период формирования нового правительства РФ. А это, в свою очередь, даст возможность президенту оценить персонально каждого члена кабинета министров.
"Это всегда так бывает. Иногда такие вынужденные меры являются стимулом к мобилизации и более активным действиям", — соглашается с ним Владимир Бурматов.