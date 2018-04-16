«Закон года» России родился в США

2018-й еще только набирает обороты, а депутаты Госдумы РФ уже, кажется, написали документ, претендующий на звание «Закон года». Законопроект со скоромным названием «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» озадачил промышленников и региональных чиновников.

Спикеры "Уралинформбюро" подчеркивают: это — вынужденная мера, необходимая для ответа на санкции США.

Подорожник приложить?

В законопроекте идет речь о возможности вводить ограничения на ввоз из США и других стран, поддерживающих американские санкции против России , сельхозпродукции, сырья или продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, аналоги которых есть в России, технологического оборудования и программного обеспечения. Также — о прекращении или приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами и организациями под их юрисдикцией в атомной и ракетно-двигательной отраслях и авиастроении.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой , обсуждая возможное введение контрсанкций, уже предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба. Другое дело, что ряд российских предприятий могут потерять постоянных партнеров, рынки сбыта продукции, а это может привести к остановке производств и безработице. Депутаты в один голос твердят, что «закон рамочный» и лишь расширяет возможности правительства страны.

Депутат Госдумы РФ от Среднего Урала Андрей Альшевских "Единая Россия" ) лишь напоминает, что еще десять лет назад депутаты свердловского Заксобрания рекомендовали при создании ОЭЗ «Титановая долина», резидентом которой является ООО «ВСМПО — Новые технологии», расширять виды производимой продукции и спектр резидентов.

С расчетом на благоразумие.

Депутат Госдумы от Свердловской области Николай Езерский КПРФ ), в свою очередь, убежден, что вводить ограничительные меры будут осторожно.

"У нас достаточно продвинутые министры, которые просчитают все последствия, — отметил он. — Я уверен, что никто не будет рубить курицу, которая несет золотые яйца. Вы поймите, что многие вещи договорные с обеих сторон. Санкции вводятся, а мы не сильно и страдаем, контрсанкции применяются — мы не сильно-то и страдаем. Это все тонкая дипломатическая работа".

Депутат констатирует — легко уже не будет в любом случае: «Надо опасаться не контрсанкций, а санкций. Нам надо быть готовыми у себя дома перерабатывать и титан, и алюминий, делать свои самолеты. Мы ни одного самолета сделать не можем, мучаемся столько лет. Может это заставит нас работать? Мы не можем бесконечно продавать сырье и сидеть на газе и нефти. Поэтому все, что ни делается, все делается к лучшему».

"В контрах" на рывок!

Владимир Бурматов. "Как показывает опыт применения нашей страной контрасанкций, они идут на пользу промышленности, поскольку дают очень серьезный толчок развитию собственных отраслей, которые ранее были полностью вытеснены", — объясняет свою позицию один из авторов законопроекта, депутат нижней палаты российского парламента от Челябинской области

Он отмечает, что введение ограничений на импорт в Россию в 2014 году положительно сказалось на развитии российской оборонки, сельского хозяйства, ряда отраслей промышленности, которые в рамках проектов по импортозамещению получили мощный стимул.

"Я считаю, что это будет воспринято отечественной промышленностью очень позитивно, как стимул для развития, для стимулирования импортозамещения и развития тех секторов, которые у нас в достаточной мере не были развиты. Мы проходили это неоднократно, и нашей стране это шло на пользу", — убежден депутат.

Солидарен с коллегой представитель Тюменской области в Госдуме Владимир Сысоев ЛДПР ): «Все последствия сложно просчитать. Мы надеемся, что произойдет то же, что и во время импортозамещения сельхозпродукции. Мы реально видим эффект, который произошел. В магазинах стало больше товаров именно российского производства, сельхозпродукции. По пшенице мы сделали очень большой рывок вперед и фактически вышли на уровень еще прошлого века по производству пшеницы. Этими мерами мы в какой-то степени подталкиваем нашего товаропроизводителя к производству хорошего, нужного и качественного товара».

Спросите с правительства.

Один из собеседников «Уралинформбюро» выразил мнение, что законопроект поддержат все депутаты Госдумы. Что не удивительно — документ внесен спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех четырех фракций.

Однако каждый из них уточнил, что это — «рамочный законопроект», который расширяет возможности правительства России для введения ограничений в ответ на санкции США и стран, их поддерживающих. И сейчас неизвестно, какие именно ограничения будут введены.

"Пока мы не увидим, какие товары и услуги будут предложены, мы не сможем предположить, насколько сильно ударят по российскому бизнесу. Любые санкции — против нас или от нас — так или иначе не улучшат состояние дел в Российской Федерации. Любые санкции в какой-то момент создают проблему — проблему лекарств, питания, транспортных средств", — отмечает Николай Езерский.

По его мнению, начинать надо с главного: «Наше главное оружие — газ и нефть. Мы здесь должны были проявить абсолютную жесткость. Но, к большому сожалению, это, во-многом, частные интересы. Поэтому эти позиции наиболее сложно будет применить».

"Самое главное, что звучит в документе — это взаимодействие, которое пока еще продолжается в сфере ракетостроения и запуска ракетоносителей в космос. Соединенные Штаты пока в этом не преуспели и опираются именно на Россию", — подчеркивает Владимир Сысоев.

Указывает он и на другое возможное последствие санкций и контрсанкций: «Хочется, чтобы наши чиновники в Минфине ЦБ задумались, а в тех ли банках мы храним сегодня российские деньги? Для чего мы покупаем американские облигации. В следующие санкции мы удивимся, как это в одно мгновение они будут арестованы, как произошло у Ирана Ливии ».

Андрей Альшевских также отмечает, что сейчас самое время дать оценку действиям чиновников в Москве и на местах. Депутат напоминает, что они регулярно говорили о том, что готовы к любому развитию событий. Ограничения с обеих сторон покажут реальную картину. По словам парламентария, документ подготовлен своевременно — в период формирования нового правительства РФ. А это, в свою очередь, даст возможность президенту оценить персонально каждого члена кабинета министров.

"Это всегда так бывает. Иногда такие вынужденные меры являются стимулом к мобилизации и более активным действиям", — соглашается с ним Владимир Бурматов.