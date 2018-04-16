Екатеринбургский перевозчик поборется сам с собой

Мэрия Екатеринбурга объявила два конкурса на право перевозки горожан в общественном электротранспорте. Их условия представлены в документации на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, контракт с исполнителем будет заключен на срок до 30 июня 2019 года. Подрядчик должен располагать парком трамваев и троллейбусов. Каждый из видов транспорта — на 22 посадочных места. При этом в целом троллейбусы должны быть рассчитаны не менее, чем на 84 пассажира, а трамваи — на 110.

Также в аукционной документации подробно расписаны регламент и расписание движения 19 троллейбусных и 30 трамвайных маршрутов.

Торги по обеим закупкам пройдут 7 мая. Победители получат в общей сложности свыше полумиллиарда рублей из бюджета города: 291,5 миллиона рублей составляет стартовая цена по трамваям и 355,9 миллиона рублей — по троллейбусам.

При этом, в отличие от колесного общественного транспорта, электротранспорт Екатеринбурга обслуживается предприятием-монополистом — Екатеринбургским трамвайно-троллейбусным управлением. Иных компаний, осуществляющих подобные перевозки, в столице Урала нет. С кем ЕТТУ собирается конкурировать в ходе аукциона, не сообщается.

Стоит напомнить, что в 2017 году администрация города анонсировала «транспортную реформу», согласно которой до 1 июля 2019 года количество троллейбусных маршрутов должно быть сокращено до 11, а трамвайных — до 12. При этом мэрия активно лелеет планы обновления парка троллейбусов и трамваев. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на эти цели муниципалитет собирается потратить 1,7 миллиарда рублей из городского и областного бюджетов.

Согласно изменениям, внесенным в муниципальную программу «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании „город Екатеринбург“ на 2017 — 2021 годы», парк столицы Урала до 2021 года увеличится на 60 единиц.

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