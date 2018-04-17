Минфин высоко оценил работу Мурманской области в рамках бюджета

Мурманская область успешно справляется с работой в рамках бюджета. Об этом 17 апреля заявил замминистра финансов Юрий Зубарев на расширенном заседании Комитета Совфеда по экономической политике в рамках Дней региона в палате.

«Регион справляется со всеми условиями, в которых находится. Регион справляется с важными задачами в социально-экономической сфере, но те проблемы, которые обозначила в своём докладе губернатор Марина Ковтун , я понимаю», — сказал Зубарев.

По его словам, регион не должен работать только на покупку мазута для тепла.