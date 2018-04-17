Минфин высоко оценил работу Мурманской области в рамках бюджета 

Мурманская область успешно справляется с работой в рамках бюджета. Об этом 17 апреля заявил замминистра финансов Юрий Зубарев на расширенном заседании Комитета Совфеда по экономической политике в рамках Дней региона в палате.
«Регион справляется со всеми условиями, в которых находится. Регион справляется с важными задачами в социально-экономической сфере, но те проблемы, которые обозначила в своём докладе губернатор Марина Ковтун, я понимаю», — сказал Зубарев.
По его словам, регион не должен работать только на покупку мазута для тепла.
«Через закон о развитии Арктики мы можем работать. Может быть, там удастся прописать особенности этого регионального развития. С учётом профиля региона, это позволит потреблять производимую им электроэнергию по потребностям и по той цене, которая будет несколько отличаться от оптового рынка», — сказал замглавы Минфина.