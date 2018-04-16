Как в Липецке пройдет «Библионочь»?

21 апреля липчане присоединятся к федеральной акции «Библионочь». Все областные, межпоселенческие и сельские библиотеки региона подготовят для своих читателей интересные программы.

В областной юношеской библиотеке акция пройдёт под девизом «Личность. Книга. Страна». Липчане отправятся в путешествие «В поисках друга» по сказке-повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери , которая была опубликована 75 лет назад. После этого состоится «Тургеневское чаепитие» вместе с чайным клубом «Мойчай», посвященное 200-летию со дня рождения классика русской литературы. Ребята познакомятся с биографией писателя и поучаствуют в познавательной викторине. А мастер-классы по традиционным японским видам искусства, спортивные и кулинарные мастер-классы перенесут участников «Библионочи» в Японию

Липецкая областная детская библиотека присоединится к акции 20 апреля. Библиотекари подготовят для участников «Библионочи» интерактивные площадки и тематические выставки с необыкновенными сказочными и фэнтезийными историями, встречи со знаменитыми магами Гарри Поттером , Мерлином и Джином. Артисты Липецкого государственного театра кукол покажут участникам акции волшебную сказку. Юных липчан научат создавать таинственный амулет и рисовать песком на световых планшетах. Завершит праздник светодиодное представление от шоу-театра «Гингема».

Областная научная библиотека 20 апреля перенесёт участников акции на 100 лет вперед и покажет, что станет с книгами, технологиями, библиотеками и людьми. Откроется «Библионочь» в большом зале пройдет в формате утреннего шоу «Будильник». Гостей ждут музыкальные паузы от кавер-группы 69 Band, танцевальное представление от Dance Class Show; народные песни в исполнении арт-фолк-группы КоVёР, цирковые номера от центра «Ника»"; звездное шоу от Марии Крысановой. После основной части акции заработают тематические площадки: игротека от магазина настольных игр «Знаем Играем», декорации от Арт-цеха «Небесный город», мастер-класс по скорочтению.