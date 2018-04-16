Бронирование билетов для СМИ на бесплатные поезда откроется 23 апреля

Бронирование билетов на бесплатные поезда между городами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ для представителей СМИ, аккредитованных FIFA для освещения турнира, откроется 23 апреля. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков

"Для журналистов будет выделено 35 тысяч билетов на дополнительные поезда, — рассказал Кирилл Поляков. — Они будут доступны только аккредитованных FIFA представителей СМИ".

Для бронирования билета представителям СМИ нужно будет зарегистрироваться на сайте www.tickets.transport2018.com с использованием шестизначного номера своей аккредитации FIFA, который будет направлен дополнительно. Резервирование для представителей компаний-правообладателей будет осуществляться централизованно.

Также заказать билет можно будет по телефону: (800) 775-20-18 (для звонков из России ) или +7 (495) 741-18-18 (для звонков из других стран). Представители компаний-правообладателей бронируют билеты только на официальном сайте.

Подробнее о транспортной программе ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.