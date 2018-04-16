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Бронирование билетов для СМИ на бесплатные поезда откроется 23 апреля
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Бронирование билетов для СМИ на бесплатные поезда откроется 23 апреля 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Бронирование билетов на бесплатные поезда между городами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ для представителей СМИ, аккредитованных FIFA для освещения турнира, откроется 23 апреля. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.
"Для журналистов будет выделено 35 тысяч билетов на дополнительные поезда, — рассказал Кирилл Поляков. — Они будут доступны только аккредитованных FIFA представителей СМИ".
Для бронирования билета представителям СМИ нужно будет зарегистрироваться на сайте www.tickets.transport2018.com с использованием шестизначного номера своей аккредитации FIFA, который будет направлен дополнительно. Резервирование для представителей компаний-правообладателей будет осуществляться централизованно.
Также заказать билет можно будет по телефону: (800) 775-20-18 (для звонков из России) или +7 (495) 741-18-18 (для звонков из других стран). Представители компаний-правообладателей бронируют билеты только на официальном сайте.
Подробнее о транспортной программе ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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