Более 5 300 россиян получили помощь по полису «АльфаКЛЕЩ»

За минувший год более 5 300 обладателей полисов страхования по программе «АльфаКЛЕЩ» после укуса паразита получили экстренную медицинскую помощь, в том числе в условиях стационара. К такому выводу пришли специалисты "АльфаСтрахование" после анализа обращений клиентов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Чаще всего случаи заражения опасными клещевыми инфекциями, такими как энцефалит и боррелиоз, отмечаются с апреля по ноябрь. В 2018 году первые нападения кровососов в России были зафиксированы уже в марте в Тюмени . Укушенному провели профилактику иммуноглобулином и назначили лечение антибиотиками.

Программа страхования «АльфаКЛЕЩ» позволяет при укусе клеща ввести противоклещевой иммуноглобулин. Инъекция этого препарата в первые 96 часов является гарантией того, что застрахованный не заразится клещевым энцефалитом либо, если время упущено, перенесет заболевание гораздо легче.

Чтобы приобрести полис страхования «АльфаКЛЕЩ» ненужно выходить из дома — достаточно оформить и оплатить страховку на сайте компании. Стоимость полиса начинается от 120 рублей и зависит от возраста клиента и региона его проживания. При его отсутствии обращение к врачам за первичной консультацией, анализами, лабораторной диагностикой клеща и введением противоклещевого иммуноглобулина обойдется в 6-12 тысяч рублей. Стоимость всего комплекса лечения, особенно при осложненных формах заболевания, может доходить до 300-400 тысяч рублей.

Страховой лимит по программе «АльфаКЛЕЩ» составляет 1 миллион рублей. Застраховаться можно как индивидуально, так и в рамках корпоративной программы. В каждом регионе определен перечень лечебных учреждений, куда застрахованный может обратиться за медпомощью. Оплата лечения в рамках программы страхования компенсируется страховой компанией в полном объеме. Для пострадавших работает специальная круглосуточная телефонная линия 8-800-333-0-999.